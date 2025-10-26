"МастерШеф 16" випуск 10: четверо з шести учасників повернули білі фартухи — хто покинув проєкт (фото)

У суботу, 25 жовтня, вийшов в етер 10 випуск 16 сезону кулінарного проєкту "МастерШеф", який здивував глядачів неочікуваним рішенням суддів. Одразу двоє учасниць покинули проєкт після чергової битви "чорних фартухів", одна з яких раніше брала участь у проєкті "Холостяк".

Аліна Пухальська, колишня учасниця "Холостяк 13", та Людмила Шевчук удвох покинули проєкт за рішенням суддів. Фокус подивився новий випуск "МастерШефа" і передає головні події випуску.

"МастерШеф 16" 10 випуск: 1 частина

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 10 випуск 1 частина

У першому раунді випуску учасники розділилися на дві команди:

команда червоних — очолила Анастасія Завадська (суперфіналістка 14 сезону);

команда синіх — очолив Іван Іванчук (фіналіст "МастерШеф. Професіонали 4).

Учасники повинні були приготувати 2 страви — основну та десерт. Напої — за бажанням.

Команда червоних готувала деруни з лисичками та соусом із хроном на закуску, шашлик із судака та сала на основу страву. "Родзинкою" став десерт "червоних" — морозиво з насіння соняшника на азоті з малиновим кюлі та сублімованою малиною.

Синя команда натомість готувала кукурудзу з амісбушем і спаленою цвітною капустою на закуску, на основне — квіти цукіні, фаршировані кістковим мозком. На десерт "сині" готували ревінь з амарантом та морозивом з йогурту.

У підсумку команда "червоних" здобула перемогу у першому змаганні, випередивши "синіх" з рахунком 8:6. У синій команді двоє учасниць здобули чорні фартухи — Віка та Галя.

"МастерШеф 16" 10 випуск: 2 частина

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 10 випуск 2 частина

Друге змагання було індивідуальним й кожен з учасників мав змогу проявити талант. Завданням було приготувати кожному одну порцію основної страви. На виконання судді виділили 1,5 години. Однак головною інтригою залишався вибір продуктів: на столі мало бути 14 інгредієнтів (через кількість учасників), кожен мав обрати собі продукт за 2 хвилини.

В учасників були однакові набори продуктів:

шпинат,

вершки,

перець чилі,

панірувальні сухарі,

риба,

масло,

картопля,

цибуля,

апельсин,

морква,

курка,

качина ніжка,

часник;

селера.

Завдання для учасників було доволі простим: приготувати страву, використовуючи усі перелічені продукти. Однак із ним не впоралися усі.

Хто "провалив" 2 завдання:

Галина — страва виявилася надто солоною;

Аліна — страва виявилася надто жирною і мала невдалий баланс смаків;

Люда — страва була надто "важкою" та пересмаженою.

Чорні фартухи у підсумку отримали Ігор, Ксенія, Олександр К., Люда та Наталія.

"МастерШеф 16" 10 випуск: битва "чорних"

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 10 випуск битва "чорних"

Битва "чорних" 10 випуску "МастерШеф 16" виявилася цікавою і водночас складною. Учасникам потрібно було продемонструвати свої знання у спеціях: з-поміж 46 видів вгадати найбільше назв. Ті, хто вгадав найбільше, отримали шанс підійнятися на балкон.

Із завданням не впоралися Віка, Ігор, Людмила, Ксенія, яким довелося встати за робочі поверхні для фінальної битви. До них також доєдналася Аліна. Натомість Олександр К. став переможцем змагання, зумівши впізнати найбільше спецій.

Олександр К. також здобув привілей у змаганні: міг обрати одну спецію, один морепродукт і два обмеження, які запроваджувалися для решти суперників.

Так, кожен отримав власний набір продуктів та обмеження:

Віка — паприка та краб. Їй заборонили користуватися духовкою та займатися у продуктовій коморі;

Ігор — зіра та лангустин. Ігорю заборонили куштувати страву та користуватися сковорідкою, хоча він міг попросити допомоги в інших учасників боротьби;

Людмила — рожевий перець та восьминіг. Їй заборонили заходити у комору з кухонними девайсами та не користуватися електричними приладами;

Ксенія — гребінці та копчена паприка. Їй заборонили користуватися каструлями та сотейниками. Також Ксенія повинна була використати не менше 20 інгредієнтів у страві!;

Аліна — морський їжак та тогараші. Не можна було користуватися плитою та обробляти продукти звичними способами;

Галина — сушений часник та молюски. Необхідно було застосовувати різні техніки виконання і заборонено використовувати ножі з набору.

На приготування учасникам виділили 1 годину. У підсумку, білі фартухи отримали Ігор, Віка, Ксенія та Галина.

Хто покинув "МастерШеф 16" у випуску 25 жовтня

За підсумками битви "чорних", проєкт покинули:

Людмила — основу страви склав простий рис з маслом, що не відповідає рівню проєкту;

Аліна — не продемонструвала належного кулінарного рівня.

Наступний випуск кулінарної битви має вийти через тиждень, 1 листопада.

