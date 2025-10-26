Шутил в воздухе: Байдак застрял над зрителями во время эффектного выхода на сцену (видео)

Стендап-комик Василий Байдак застрял во время эффектного выхода на сцену Дворца Спорта, однако продолжал развлекать зрителей и держать зал в восторге. Инцидент произошел во время сольного шоу 26 октября, которое собрало полный зал.

По информации корреспондента Фокуса, артист пытался спуститься на сцену, двигаясь над зрителями на специальных канатах, однако застрял посреди зала на высоте. Несмотря на это, Байдак продолжал выступление, шутил и активно взаимодействовал с аудиторией, не теряя темпа шоу.

Что известно о выступлении Байдака во Дворце Спорта

Еще в сентябре Байдак в соцсетях делился своими переживаниями по подготовке к шоу, отмечая, что организовать событие для более 7 тысяч зрителей менее чем за два месяца было сложной задачей. Он признавался, что чувствовал одновременно драйв и страх, ведь целью было создать грандиозное шоу и собрать средства для Сил Обороны Украины — все поступления от билетов предполагалось передать на благотворительность.

"Я сделаю, все в моих силах, чтобы этот день вы запомнили надолго, я сделаю все, чтобы это было грандиозно!", — говорится в заметке комика.

Артист также рассказывал о большом объеме проверенного материала, команде, которая работала над всеми деталями шоу, и своем желании сделать выступление незабываемым для зрителей. Он призвал фанатов приходить на концерт, не пропускать его даже в случае, если они уже видели предыдущие выступления, а также участвовать в розыгрыше призов во время шоу.

По состоянию на 26 октября Байдак сообщил в своих сториз в Instagram, что все билеты проданы, и призвал зрителей не опаздывать на выступление. Инцидент с застреванием на сцене пока что он не комментировал.

