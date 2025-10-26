Жартував у повітрі: Байдак застряг над глядачами під час ефектного виходу на сцену (відео)

Стендап-комік Василь Байдак застряг під час ефектного виходу на сцену Палацу Спорту, проте продовжував розважати глядачів і тримати зал у захваті. Інцидент стався під час сольного шоу 26 жовтня, яке зібрало повний зал.

За інформацією кореспондента Фокуса, артист намагався спуститися на сцену, рухаючись над глядачами на спеціальних канатах, проте застряг посеред залу на висоті. Попри це, Байдак продовжував виступ, жартував та активно взаємодіяв з аудиторією, не втрачаючи темпу шоу.

Що відомо про виступ Байдака у Палаці Спорту

Ще у вересні Байдак у соцмережах ділився своїми переживаннями щодо підготовки до шоу, зазначаючи, що організувати подію для понад 7 тисяч глядачів менш ніж за два місяці було складним завданням. Він зізнавався, що відчував одночасно драйв і страх, адже метою було створити грандіозне шоу та зібрати кошти для Сил Оборони України — всі надходження від квитків передбачалося передати на благодійність.

Відео дня

"Я зроблю, все в моїх силах, аби цей день ви запам'ятали на довго, я зроблю все, аби це було грандіозно!", — йдеться в дописі коміка.

Артист також розповідав про великий обсяг перевіреного матеріалу, команду, яка працювала над усіма деталями шоу, і своє бажання зробити виступ незабутнім для глядачів. Він закликав фанатів приходити на концерт, не пропускати його навіть у випадку, якщо вони вже бачили попередні виступи, а також брати участь у розіграші призів під час шоу.

Станом на 26 жовтня Байдак повідомив у своїх сторіз в Instagram, що всі квитки продані, і закликав глядачів не запізнюватися на виступ. Інцидент із застряганням на сцені поки що він не коментував.

Нагадаємо, що гумористичний бойз-бенд Badstreet Boys планує змагатися за право представити Україну на Євробаченні-2026. Стендап-комік Василь Байдак зазначив, що колектив уже пробував участь, але отримав відмову від продюсерки Тіни Кароль.

Також Фокус писав, що 31-річна стендап-комікеса Алла Волкова розповіла про свої доходи та витрати. Вона заробляє лише на гастролях, які приносять їй понад $5000 на місяць завдяки численним виступам.