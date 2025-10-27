27 октября 2025 года: преподобного Нестора Летописца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя одалживать что-то, а также ходить на свидания и встречи.

Что случилось 27 октября?

Сегодня православная церковь почитает преподобного Нестора Летописца, который был писателем-агиографом, монахом Киево-Печерского монастыря в конце XI-начале XII века. Постриг принял в 17 лет в Печерской обители. Праведной жизни его учили святой Антоний и Феодосий. Со временем Нестор стал диаконом, а умер в 1114 году. Именно он является автором известной "Повести временных лет", написаную на основе разных древних источников, рассказов старожилов и рассказов народа.

Также 27 октября в Украине — День украинской письменности и языка.

Что нельзя делать 27 октября:

одалживать что-то;

ходить на свидания и встречи;

ругаться.

Народные поверья и приметы:

ветер уже несколько дней дует в одну сторону – к осадкам;

утренний туман – ждите оттепель;

на деревьях иней – скоро наступит мороз;

гуси плавают по воде – ближайшие дни будет тепло.

День ангела празднуют:

Нестор, Марк, Андрей, Агриппин, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.

А также в этот день:

1901 год — в Париже, ограбив магазин, налетчики впервые скрываются на автомобиле;

1904 год — открыт Нью-Йоркский метрополитен;

1982 год — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.