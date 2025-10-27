27 жовтня 2025 року: преподобного Нестора Літописця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати щось, а також ходити на побачення і зустрічі.

Що сталося 27 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує преподобного Нестора Літописця, який був письменником-агіографом, ченцем Києво-Печерського монастиря наприкінці XI — на початку XII століття. Постриг прийняв у 17 років у Печерській обителі. Праведного життя його вчили святий Антоній і Феодосій. Згодом Нестор став дияконом, а помер 1114 року. Саме він є автором відомої "Повісті минулих літ", написану на основі різних давніх джерел, розповідей старожилів та оповідань народу.

Також 27 жовтня в Україні — День української писемності та мови.

Що не можна робити 27 жовтня:

позичати щось;

ходити на побачення і зустрічі;

лаятися.

Народні повір'я та прикмети:

вітер уже кілька днів дме в один бік — до опадів;

ранковий туман — чекайте відлигу;

на деревах іній — скоро настане мороз;

гуси плавають по воді — найближчими днями буде тепло.

День ангела святкують:

Нестор, Марк, Андрій, Агріппін, Олександр, Капітоліна, Еротііда, Єлизавета.

А також цього дня:

1901 рік — у Парижі, пограбувавши магазин, грабіжники вперше ховаються на автомобілі;

1904 рік — відкрито Нью-Йоркський метрополітен;

1982 рік — КНР оголосила, що чисельність населення країни перевищила мільярд.

