Водитель мусоровоза оторопела от увиденного на полигоне с отходами (фото)

Водитель мусоровоза Анастасия Подужайло подробно рассказала об особенностях своей работы и увиденном на полигоне с мусором. Девушка утверждает, что делает грязную, но нужную работу.

Анастасия рассказала в интервью проекту Luki на YouTube, что больше всего ее раздражает в работе, а также вспомнила ряд интересных историй в ее практике. Фокус обратил внимание на эту историю.

"Мы давно пытаемся выбросить стереотипы на помойку и этот выпуск не исключение. Анастасия Подужайло — водитель мусоровоза и ее бесит не запах, а то, как общество относится к тем, кто делает грязную, но нужную работу. Невероятные находки и сокровища свалок, запаркованные дворы и несколько пожаров в день — обычные будни Насти", — говорится в описании к ролику.

Работа водителя мусоровоза

По словам водителя, едва ли не тяжелее всего приезжать на полигон, где в шатрах живут бездомные дети.

"Я приезжаю на мусорный полигон... Впервые, кстати. Увидела, что там есть ромы. Очень маленькие при чем. Все такие грязные. Мне плакать хотелось, если честно. Так жалко было. Это, пожалуй, самое тяжелое было в этой работе: приезжать на полигон и видеть маленьких детей. Мне пацаны говорят: "Надо ехать, потому что она сейчас парочку заберет отсюда". На самом деле каждый раз, когда я туда приезжаю, беру малым конфеты или еще что-то постоянно", — добавляет Подужайло.

Ромы живут на полигоне Фото: Национальная полиция

Она понимает, что дети не выбирают себе такую жизнь, но вынуждены как-то выживать из-за безответственных родителей, которые рожают в условиях антисанитарии.

"Они там перебирают мусор и живут там. Выстраивают шалашики. Дети там в ужасном... Раны на лице. Я вот свою куму учу ездить. Впервые она нормально отреагировала, а в следующий раз у нее началась истерика, как и у меня... Увидела грудного младенца... Она рыдала. 15 минут точно не могла успокоить куму", — добавляет Анастасия.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в комментариях.

"Респект. Очень позитивная дама, на таких людях держится страна. Дай Бог дожить до момента, когда в Украине мусор будет вывозиться не на свалку, а на мусороперерабатывающие заводы", — написала одна из зрительниц. Другая добавила: "Сейчас я живу во Франции из-за сами знаете чего. Так я видела девушек на самосвалах, больших строительных авто. А мужчины работают в школах и детсадах. Очень хорошая гостья. Позитивная и теплая. Эмпатичная и отзывчивая. Желаю ей всего наилучшего".

