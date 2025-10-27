Водійка сміттєвоза завмерла від побаченого на полігоні з відходами (фото)

Водійка сміттєвоза Анастасія Подужайло детально розповіла про особливості своєї роботи та побачене на полігоні зі сміттям. Дівчина стверджує, що робить брудну, але потрібну роботу.

Анастасія розповіла в інтерв'ю проєкту Luki на YouTube, що найбільше її дратує в роботі, а також згадала низку цікавих історій в її практиці. Фокус звернув увагу на цю історію.

"Ми давно намагаємось викинути стереотипи на смітник і цей випуск не виключення. Анастасія Подужайло — водійка сміттєвоза і її бісить не запах, а те, як суспільство ставиться до тих, хто робить брудну, але потрібну роботу. Неймовірні знахідки й скарби сміттєзвалищ, запарковані двори й кілька пожеж на день — звичайний будень Насті", — йдеться в описі до ролика.

Робота водійки сміттєвоза

За словами водійки, чи не найважче приїжджати на полігон, де в шатрах живуть безпритульні діти.

Відео дня

"Я приїжджаю на сміттєвий полігон… Вперше, до речі. Побачила, що там є роми. Дуже маленькі причому. Всі такі брудні. Мені плакати хотілося, якщо чесно. Так шкода було. Це, мабуть, найважче було в цій роботі: приїжджати на полігон і бачити маленьких дітей. Мені пацани кажуть: "Треба їхати, бо вона зараз парочку забере звідси". Насправді щоразу, коли я туди приїжджаю, то маю малим цукерки, то ще щось постійно", — додає Подужайло.

Роми живуть на полігоні Фото: Національна поліція

Вона розуміє, що малеча не обирає собі таке життя, але змушена якось виживати через безвідповідальних батьків, які народжують в умовах антисанітарії.

"Вони там перебирають сміття і живуть там. Вибудовують шалашики. Діти там в жахливому… Рани на обличчі, вавки. Я оце свою куму вчу їздити. Вперше вона нормально відреагувала, а наступного разу в неї почалась істерика, як і в мене… Побачила грудне немовля… Вона ридала. 15 хвилин точно не могла заспокоїти куму", — додає Анастасія.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене у коментарях.

"Респект. Дуже позитивна пані, на таких людях тримається країна. Дай Боже дожити до моменту, коли в Україні сміття буде вивозитися не на звалище, а на сміттєпереробні заводи", — написала одна з глядачок. Інша додала: "Зараз я живу у Франції через самі знаєте що. То я бачила дівчат на самосвалах, великих будівельних авто. А чоловіки працюють в школах та дитсадках. Дуже гарна гостя. Позитивна і тепла. Емпатійна і чуйна. Бажаю їй всього найкращого".

