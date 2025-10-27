Байдак застрял в воздухе над Дворцом спорта во время концерта: сеть взорвалась мемами (фото)

26 октября украинский стендапер Василий Байдак собрал Дворец спорта в Киеве, но во время его эпического выхода на сцену произошел форс-мажор — комик застрял в воздухе. Пользователи и коллеги юмориста не оставили этот момент без внимания.

Байдак застрял над зрителями во время эффектного выхода на сцену. Однако комик не растерялся и шутил, вися в воздухе. Об этом известно из соцсети X.

"Произошел мем. Байдак застрял", — отметил один из пользователей.

На видео с места событий слышно, что зал отреагировал на форс-мажор смехом.

"Так, смотрите, это еще не стендап. Это так не будет до конца", — заявил юморист, находясь в воздухе.

В соцсетях зрелище, когда комик висел над полным зрителей залом, сравнили со снами во время болезни.

Коллега Байдака Антон Тимошенко поделился другой ассоциацией, сравнив стендапера с последним "Шахедом" перед отбоем воздушной тревоги.

Відео дня

Также ситуация вдохновила украинцев на творчество.

"Это птица? Это самолет? Нет, это висит Байдак", — написал один из пользователей.

Блогер Евгений Головин показал, как готовили "феноменальный декор" для концерта и некоторые закулисье, в том числе репетицию эпического выхода на сцену. Над сценой подвесили светящиеся облака с луной.

Народный депутат Роман Грищук сообщил, что в целом во время аукциона после концерта Байдак собрал более 2 миллионов гривен. Он продал даже собственные штаны, в которых выступал перед зрителями. Их приобрели за 70 тысяч.

"Просто молодчинка, гордость и конечно "феномен украинской культуры"", — отметил парламентарий.

Не обошлось и без звездный гостей. В частности, концерт посетил блогер и волонтер Сергей Стерненко. Его лоты — патч и нож — купили во время аукциона за 235 тысяч гривен.

"Ходите на украинский стендап. Он феноменальный", — подчеркнул Стерненко.

