Байдак застряг у повітрі над Палацом спорту під час концерту: мережа вибухнула мемами (фото)

26 жовтня український стендапер Василь Байдак зібрав Палац спорту у Києві, але під час його епічного виходу на сцену стався форс-мажор — комік застряг у повітрі. Користувачі й колеги гумориста не залишили цей момент без уваги.

Байдак застряг над глядачами під час ефектного виходу на сцену. Однак комік не розгубився і жартував, висячи у повітрі. Про це відомо з соцмережі X.

"Стався мем. Байдак застряг", — зазначив один з користувачів.

На відео з місця подій чутно, що зал відреагував на форс-мажор сміхом.

"Так, дивіться, це ще не стендап. Це так не буде до кінця", — заявив гуморист, перебуваючи у повітрі.

У соцмережах видовище, коли комік висів над повним глядачів залом, порівняли зі снами під час хвороби.

Колега Байдака Антон Тимошенко поділився іншою асоціацією, порівнявши стендапера з останнім "Шахедом" перед відбоєм повітряної тривоги.

Також ситуація надихнула українців на творчість.

"Це птах? Це літак? Ні, це висить Байдак", — написав один з користувачів.

Блогер Євген Головін показав, як готували "феноменальний декор" для концерту і деякі залаштунки, зокрема репетицію епічного виходу на сцену. Над сценою підвісили хмаринки з місяцем, які світилися.

Народний депутат Роман Грищук повідомив, що загалом під час аукціону після концерту Байдак зібрав понад 2 мільйони гривень. Він продав навіть власні штани, в яких виступав перед глядачами. Їх придбали за 70 тисяч.

"Просто молодчинка, гордість і звичайно "феномен української культури"", — зазначив парламентар.

Не обійшлося й без зіркових гостей. Зокрема, на концерт завітав блогер і волонтер Сергій Стерненко. Його лоти — патч і ніж — купили під час аукціону за 235 тисяч гривень.

"Ходіть на український стендап. Він феноменальний", — підкреслив Стерненко.

