Украину накрыла магнитная буря, которая продлится несколько дней: как облегчить себе самочувствие

В конце октября магнитная буря атакует Украину в конце октября
Иллюстративное фото. Украину накрыла затяжная магнитная буря | Фото: Getty

5-балльная магнитная буря 28 октября атакует Украину, и специалисты прогнозируют, что она будет затяжной. Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут ощущать солнечную активность, но свое состояние можно облегчить.

Магнитные бури — это процессы, которые происходят на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может влиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом говорится на портале meteoagent.

Магнитная буря 28 октября: что известно

Во вторник Украину накрыла магнитная буря красного уровня. K-индекс, который показывает уровень геомагнитной активности в магнитосфере Земли, оценивают в 5 баллов. Уровень резонанса Шумана прогнозируется как высокий.

Несмотря на слабую солнечную вспышку класса B, специалисты все же фиксируют малую геомагнитную бурю (G1). 29 октября прогнозируют К-индекс на том же уровне, а уже 30 октября он пойдет на спад и составит 4,7.

5-балльная магнитная буря атакует Украину
Магнитная буря 28 октября на графике
Фото: Meteoagent

Магнитная буря 28 октября: советы метеозависимым людям

В клинике святого Иоанна объяснили, что типичные симптомы во время магнитных бурь — это:

  • головная боль или ощущение тяжести в области висков;
  • повышенная раздражительность и перепады настроения;
  • колебания артериального давления;
  • нарушение сна (от бессонницы до чрезмерной сонливости);
  • ухудшение концентрации и снижение работоспособности.

Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний. Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебания давления, головной боли и головокружения.

Медики советуют:

  1. Отслеживать прогнозы, чтобы заранее корректировать график и готовиться к возможному плохому самочувствию.
  2. Контролировать артериальное давление, чтобы вовремя выпить прописанные врачом лекарства, если будет отклонение показателей от нормы.
  3. Поддерживать водный баланс. Чистая воды или легкие травяные чаи помогут сердечно-сосудистой системе справиться с нагрузкой. Это особенно важно для тех, кто испытывает головную боль или слабость.
  4. Избегать переутомления и стресса. Следует ограничить конфликтные ситуации, не перегружать себя тяжелой работой и давать себе отдыхать.
  5. Следить за питанием. Жирные и соленые блюда лучше ограничить, а овощи, фрукты и легкие белковые продукты наоборот добавить в рацион.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 28 октября в Украине будет дождь или даже мокрый снег. Однако уже 30 октября ожидается потепление.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в ноябре 2025. По ее словам, в начале месяца будет необычно тепло, однако во второй его половине температура все же будет напоминать о приближении зимы.