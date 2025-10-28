Украину накрыла магнитная буря, которая продлится несколько дней: как облегчить себе самочувствие

5-балльная магнитная буря 28 октября атакует Украину, и специалисты прогнозируют, что она будет затяжной. Медики предупреждают, что метеозависимые люди могут ощущать солнечную активность, но свое состояние можно облегчить.

Магнитные бури — это процессы, которые происходят на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может влиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом говорится на портале meteoagent.

Магнитная буря 28 октября: что известно

Во вторник Украину накрыла магнитная буря красного уровня. K-индекс, который показывает уровень геомагнитной активности в магнитосфере Земли, оценивают в 5 баллов. Уровень резонанса Шумана прогнозируется как высокий.

Несмотря на слабую солнечную вспышку класса B, специалисты все же фиксируют малую геомагнитную бурю (G1). 29 октября прогнозируют К-индекс на том же уровне, а уже 30 октября он пойдет на спад и составит 4,7.

Магнитная буря 28 октября на графике Фото: Meteoagent

Магнитная буря 28 октября: советы метеозависимым людям

В клинике святого Иоанна объяснили, что типичные симптомы во время магнитных бурь — это:

головная боль или ощущение тяжести в области висков;

повышенная раздражительность и перепады настроения;

колебания артериального давления;

нарушение сна (от бессонницы до чрезмерной сонливости);

ухудшение концентрации и снижение работоспособности.

Метеозависимость означает повышенную чувствительность организма к погодным колебаниям. Она может быть врожденной или приобретенной вследствие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе нервной системы, периодов гормональной перестройки и длительных стрессовых состояний. Особенно магнитные бури влияют на пожилых людей, ведь из-за возрастных изменений кровеносных сосудов и сердца они чаще страдают от колебания давления, головной боли и головокружения.

Медики советуют:

Отслеживать прогнозы, чтобы заранее корректировать график и готовиться к возможному плохому самочувствию. Контролировать артериальное давление, чтобы вовремя выпить прописанные врачом лекарства, если будет отклонение показателей от нормы. Поддерживать водный баланс. Чистая воды или легкие травяные чаи помогут сердечно-сосудистой системе справиться с нагрузкой. Это особенно важно для тех, кто испытывает головную боль или слабость. Избегать переутомления и стресса. Следует ограничить конфликтные ситуации, не перегружать себя тяжелой работой и давать себе отдыхать. Следить за питанием. Жирные и соленые блюда лучше ограничить, а овощи, фрукты и легкие белковые продукты наоборот добавить в рацион.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 28 октября в Украине будет дождь или даже мокрый снег. Однако уже 30 октября ожидается потепление.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в ноябре 2025. По ее словам, в начале месяца будет необычно тепло, однако во второй его половине температура все же будет напоминать о приближении зимы.