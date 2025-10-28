Україну накрила магнітна буря, яка триватиме кілька днів: як полегшити собі самопочуття

5-бальна магнітна буря 28 жовтня атакує Україну, і фахівці прогнозують, що вона буде затяжною. Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити.

Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей. Про це йдеться на порталі meteoagent.

Магнітна буря 28 жовтня: що відомо

У вівторок Україну накрила магнітна буря червоного рівня. K-індекс, який показує рівень геомагнітної активності в магнітосфері Землі, оцінюють у 5 балів. Рівень резонансу Шумана прогнозується як високий.

Попри слабкий сонячний спалах класу B, фахівці все ж фіксують малу геомагнітну бурю (G1). 29 жовтня прогнозують К-індекс на тому ж рівні, а вже 30 жовтня він піде на спад і становитиме 4,7.

Магнітна буря 28 жовтня на графіку Фото: Meteoagent

Магнітна буря 28 жовтня: поради метеозалежним людям

У клініці святого Іоана пояснили, що типові симптоми під час магнітних бурь — це:

головний біль або відчуття важкості в ділянці скронь;

підвищена дратівливість та перепади настрою;

коливання артеріального тиску;

порушення сну (від безсоння до надмірної сонливості);

погіршення концентрації та зниження працездатності.

Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів. Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.

Медики радять:

Відстежувати прогнози, щоб заздалегідь коригувати графік і готуватись до можливого поганого самопочуття. Контролювати артеріальний тиск, щоб вчасно випити прописані лікарем ліки, якщо буде відхилення показників від норми. Підтримувати водний баланс. Чиста води або легкі трав'яні чаї допоможуть серцево-судинній системі впоратися з навантаженням. Це особливо важливо для тих, хто відчуває головний біль або слабкість. Уникати перевтоми та стресу. Слід обмежити конфліктні ситуації, не перевантажувати себе важкою роботою й давати собі відпочивати. Слідкувати за харчуванням. Жирні й солоні страви краще обмежити, а овочі, фрукти й легкі білкові продукти навпаки додати у раціон.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 28 жовтня в Україні буде дощ або навіть мокрий сніг. Однак вже 30 жовтня очікується потепління.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в листопаді 2025. З її слів, на початку місяця буде незвично тепло, однак у другій його половині температура все ж нагадуватиме про наближення зими.