Україну накрила магнітна буря, яка триватиме кілька днів: як полегшити собі самопочуття
5-бальна магнітна буря 28 жовтня атакує Україну, і фахівці прогнозують, що вона буде затяжною. Медики попереджають, що метеозалежні люди можуть відчувати сонячну активність, але свій стан можна полегшити.
Магнітні бурі — це процеси, які відбуваються на поверхні Сонця. Вони викидають в космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може впливати на самопочуття метеозалежних людей. Про це йдеться на порталі meteoagent.
Магнітна буря 28 жовтня: що відомо
У вівторок Україну накрила магнітна буря червоного рівня. K-індекс, який показує рівень геомагнітної активності в магнітосфері Землі, оцінюють у 5 балів. Рівень резонансу Шумана прогнозується як високий.
Попри слабкий сонячний спалах класу B, фахівці все ж фіксують малу геомагнітну бурю (G1). 29 жовтня прогнозують К-індекс на тому ж рівні, а вже 30 жовтня він піде на спад і становитиме 4,7.
Магнітна буря 28 жовтня: поради метеозалежним людям
У клініці святого Іоана пояснили, що типові симптоми під час магнітних бурь — це:
- головний біль або відчуття важкості в ділянці скронь;
- підвищена дратівливість та перепади настрою;
- коливання артеріального тиску;
- порушення сну (від безсоння до надмірної сонливості);
- погіршення концентрації та зниження працездатності.
Метеозалежність означає підвищену чутливість організму до погодних коливань. Вона може бути вродженою, або набутою внаслідок хронічних серцево-судинних захворювань, порушень у роботі нервової системи, періодів гормональної перебудови і тривалих стресових станів. Особливо магнітні бурі впливають на літніх людей, адже через вікові зміни кровоносних судин і серця вони частіше страждають від коливання тиску, головного болю та запаморочення.
Медики радять:
- Відстежувати прогнози, щоб заздалегідь коригувати графік і готуватись до можливого поганого самопочуття.
- Контролювати артеріальний тиск, щоб вчасно випити прописані лікарем ліки, якщо буде відхилення показників від норми.
- Підтримувати водний баланс. Чиста води або легкі трав'яні чаї допоможуть серцево-судинній системі впоратися з навантаженням. Це особливо важливо для тих, хто відчуває головний біль або слабкість.
- Уникати перевтоми та стресу. Слід обмежити конфліктні ситуації, не перевантажувати себе важкою роботою й давати собі відпочивати.
- Слідкувати за харчуванням. Жирні й солоні страви краще обмежити, а овочі, фрукти й легкі білкові продукти навпаки додати у раціон.
