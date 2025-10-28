Власти обязали закрыть "суперсарай": семья строит забор для соседей (фото)

В городе Монмут (Великобритания) местные власти обязали супругов возвести высокий забор вокруг деревянно-стеклянной постройки, которую соседи назвали "чрезмерной". Здание, появившееся в саду семьи, вызвало жалобы из-за размеров и видимости с окружающих участков.

Как сообщает Daily Mail, Ллинос Ндлову и ее муж возвели в сентябре 2023 года современный "суперсарай" без официального разрешения на строительство. Сооружение высотой 1,8 метра расположено на фундаменте бывшей теплицы примерно в 30 метрах от жилого дома пары.

"Супер-сарай" расположен примерно в 30 метрах от дома Фото: Скриншот

По данным издания, помещение оснащено электричеством, интернетом, мебелью, двумя рабочими местами, диваном и телевизором. Супруги заявили, что сооружение используется исключительно как офисное помещение и не предназначено для проживания.

"Сарай" оснащен электричеством и подключением к Интернету Фото: Скриншот

"Здание служит рабочим местом для меня и моего мужа и не имеет никаких бытовых удобств, кроме электричества и интернета", — пояснила Ллинос Ндлову. Она отметила, что узнала о необходимости получения разрешения только после обращения представителей планировочного отдела окружного совета Монмутшира.

После завершения работ владельцы подали заявку на узаконивание сооружения, однако оно вызвало протесты местных жителей. Шесть возражений поступило от двух соседних домов. Их владельцы назвали сарай "слишком высоким и чрезмерным" и выразили опасения, что его можно будет использовать для коммерческих целей.

Представительница городского совета Монмутшира Хелен Этерингтон сообщила, что из-за наклонного рельефа участка сооружение "выглядит выше" со стороны соседей. Она добавила, что здание создает "выразительный визуальный эффект" из-за низкого ограждения между дворами.

Чиновница отметила, что сооружение возведено на месте бывшей теплицы, поэтому ни одна существующая конструкция не была снесена, а зеленая зона под террасой осталась пригодной для дикой природы.

Этерингтон постановила, что вдоль границы с соседним участком должна быть установлена двухметровая ивовая "ширма для защиты конфиденциальности", которую владельцы обязаны содержать в надлежащем состоянии.

Монмут считается одним из самых комфортных мест для проживания в Великобритании, где действуют строгие нормы по планированию новых зданий.

