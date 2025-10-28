Влада зобов'язала закрити "суперсарай": сім'я будує паркан для сусідів (фото)

У місті Монмут (Велика Британія) місцева влада зобов’язала подружжя звести високий паркан навколо дерев’яно-скляної споруди, яку сусіди назвали "надмірною". Будівля, що з’явилася у саду родини, спричинила скарги через розміри та видимість з навколишніх ділянок.

Як повідомляє Daily Mail, Ллінос Ндлову та її чоловік звели у вересні 2023 року сучасний "суперсарай" без офіційного дозволу на будівництво. Споруда заввишки 1,8 метра розташована на фундаменті колишньої теплиці приблизно за 30 метрів від житлового будинку пари.

"Супер-сарай" розташований приблизно за 30 метрів від будинку Фото: Скриншот

За даними видання, приміщення оснащене електрикою, інтернетом, меблями, двома робочими місцями, диваном і телевізором. Подружжя заявило, що споруда використовується виключно як офісне приміщення та не призначена для проживання.

"Сарай" оснащений електрикою та підключенням до Інтернету Фото: Скриншот

"Будівля служить робочим місцем для мене та мого чоловіка і не має жодних побутових зручностей, окрім електрики та інтернету", — пояснила Ллінос Ндлову. Вона зазначила, що дізналася про необхідність отримання дозволу лише після звернення представників планувального відділу окружної ради Монмутшира.

Після завершення робіт власники подали заявку на узаконення споруди, однак вона викликала протести місцевих мешканців. Шість заперечень надійшло від двох сусідніх будинків. Їхні власники назвали сарай "занадто високим і надмірним" та висловили побоювання, що його можна буде використовувати для комерційних цілей.

Представниця міської ради Монмутшира Гелен Етерінгтон повідомила, що через похилий рельєф ділянки споруда "виглядає вищою" з боку сусідів. Вона додала, що будівля створює "виразний візуальний ефект" через низьку огорожу між подвір’ями.

Посадовиця наголосила, що споруда зведена на місці колишньої теплиці, тож жодна існуюча конструкція не була знесена, а зелена зона під терасою залишилася придатною для дикої природи.

Етерінгтон постановила, що вздовж межі з сусідньою ділянкою має бути встановлена двометрова вербова "ширма для захисту конфіденційності", яку власники зобов’язані утримувати в належному стані.

Монмут вважається одним із найкомфортніших місць для проживання у Великій Британії, де діють суворі норми щодо планування нових споруд.

