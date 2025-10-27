Чоловік придумав "мокрий" спосіб провчити нахаб, які паркуються біля його паркану (відео)

Мешканець Австралії втомився від постійних паркувань невідомих біля заїзду до його території. Тому чоловік вирішив використати "мокрі" аргументи проти нахаб, аби ті зрозуміли натяк.

Невідомі відчули на собі "водний штраф" і зрозуміли, що явно неправильно запаркувалися, як видно з реакцій водіїв на опублікованому відео в Reddit.

Ролик почав віруситися в мережі — набрав за кілька годин уже майже 10 тис. реакцій. На кадрах помітно, що на заїзд постійно паркуються автомобілі та заважали нормальному заїзду на приватну територію.

Мешканець Австралії, який володів цією ділянкою, втомився від постійних непроханих гостей. А тому вирішив діяти: встановив датчик руху та камеру, а також змонтував поливалку, яка бризкала водою в той бік, де стоять невідомі.

На ролику видно, як кілька машин намагаються заїхати та стати на заїзд, а водії — вийти з машини у своїх справах. Однак буквально відразу система поливу швидко "викурювала" невідомих, які швидко сідали в автівку та покидали місце події.

Нараз відомо, що ця історія сталася в штаті Новий Південний Вельс наприкінці літа цього року. Сам автор ролика не повідомив додаткових деталей про цю історію.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, низка користувачів гаряче підтримали задумку власника. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Wipe Out, Австралія. Це — дуже ефектно!";

"Так їм і треба, знахабніли в корінь";

"Дивіться, чуваки приїжджають на безоплатну мийку авто!";

"Це доволі оригінальна та кумедна задумка";

"Власнику території за це величезний плюс!".

