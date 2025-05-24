Авто поїхало в кущі без водія: помилка дівчини стала вірусною сенсацією (відео)

Звичайний візит до подруги закінчився панікою після того, як 19-річна Лейла виявила, що її машина зникла. Однак насправді Fiat 500 мимовільно скотився в канаву, адже вона забувала використовувати ручне гальмо.

Related video

Відповідним відео поділилася сама постраждала в одному зі своїх відео в TikTok.

19-річна Лейла Рассел з Ессекса, Велика Британія, стала мимовільною героїнею вірусного відео, коли її автомобіль мимовільно скотився в канаву після того, як вона забула поставити його на ручне гальмо. Дівчина приїхала на Fiat 500 у гості до своєї подруги Ліллі Тільярд. Обидві дівчини вийшли з машини й зникли в будинку, не помітивши, як автомобіль почав рух.

Через кілька секунд Fiat 500 перетнув дорогу і плавно в'їхав у глибоку канаву. Інцидент був зафіксований камерою відеоспостереження і став джерелом здивування для дівчат, коли вони повернулися і не виявили машину на місці.

Спочатку подруги вирішили, що машину викрали, і навіть хотіли дзвонити батькові Ліллі, щоб той перевірив записи з камер. Тільки після цього вони помітили машину, що лежала в кущах, частково занурену у воду.

"Ми були в шоці. Лейла запанікувала — це її перша машина, і вона за кермом лише рік", — розповіла Ліллі.

На щастя, автомобіль вдалося витягнути за допомогою батька дівчини, і пошкоджень він практично не зазнав. Єдиний збиток — бруд, який довелося відмивати.

Відео події, викладене в TikTok, зібрало понад 9,5 мільйона переглядів. Деякі користувачі звинуватили Лейлу в невмінні водити, інші стали на її захист.

"Ви не перша і не остання людина, яка забуде поставити ручник, повірте мені", — підтримав дівчину один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік 28 років водив машину без прав, страховки й техогляду. Як водієві вдавалося так довго уникати перевірки — залишається загадкою.

Також стало відомо, що жінка не поставила авто на ручник і воно виконало "танець" на газоні. У США камера відеоспостереження зняла, як машина без водія сама почала котитися вулицею, оминувши перешкоди і зупинилася.