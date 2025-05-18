Чоловік 28 років водив автівку без прав, страховки та техогляду: що він сказав поліції

Чоловік зізнався, що не отримував нові водійські права після їх анулювання 28 років тому. Як водієві вдавалося так довго уникати перевірки — залишається загадкою.

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Про це пише Oddity Central.

У Роні, Франція, дорожня поліція затримала водія, який, як з'ясувалося, водив автомобіль понад 28 років без дійсних водійських прав, страховки. Це сталося під час зупинки в місті Тарар, коли номерні знаки автомобіля викликали у поліцейських підозри через прострочений техогляд.

Однак найцікавіше почалося після стандартної перевірки документів. Як повідомили представники жандармерії, автомобіль не був застрахований, а водійські права і зовсім значилися анульованими з 1997 року. Тоді чоловікові заборонили водити авто після того, як його спіймали за водінням у стані алкогольного сп'яніння.

Ілюстративне фото Фото: Daniel Stockman / Wikipedia Commons

Дивно, але порушник не виявляв ані найменшого хвилювання. Навпаки — він з легкою усмішкою зізнався, що відтоді так і не подав заяву на відновлення документів, порівнявши свої старі права з "простроченим, але все ще їстівним йогуртом".

"Спочатку перевірка файлів показала, що транспортний засіб не був застрахований. Але потім настав час перевірити дійсність водійських прав. І тут: сюрприз! Кульмінацією шоу стала перевірка водійських прав: чоловік водив машину без прав із... 1997 року", — написав представник поліції Тарара на своїй сторінці у Facebook.

Як водієві вдавалося так довго уникати перевірки — залишається загадкою. За майже три десятиліття без документів його не притягували до відповідальності, і це викликає чимало запитань як до самого порушника, так і до системи контролю.

Автомобіль було конфісковано на місці. Порушнику загрожує кілька адміністративних і, можливо, кримінальних покарань: за водіння без прав, відсутність страховки і техогляду. Крім того, на нього чекає судовий розгляд. Поліція саркастично зазначила, що "єдиною нагородою" для нього стане символічна медаль за завзятість у нерозсудливості.

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