Мужчина 28 лет водил машину без прав, страховки и техосмотра: что он сказал полиции

Мужчина признался, что не получал новые водительские права после их аннулирования 28 лет назад. Как водителю удавалось так долго избегать проверки — остается загадкой.

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Об этом пишет Oddity Central.

В Роне, Франция, дорожная полиция задержала водителя, который, как выяснилось, водил автомобиль более 28 лет без действительных водительских прав, страховки. Это произошло во время остановки в городе Тарар, когда номерные знаки автомобиля вызвали у полицейских подозрения из-за просроченного техосмотра.

Однако самое интересное началось после стандартной проверки документов. Как сообщили представители жандармерии, автомобиль не был застрахован, а водительские права и вовсе числились аннулированными с 1997 года. Тогда мужчине запретили водить авто после того, как он был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Иллюстративное фото Фото: Daniel Stockman / Wikipedia Commons

Удивительно, но нарушитель не проявлял ни малейшего волнения. Напротив — он с легкой усмешкой признался, что с тех пор так и не подал заявление на восстановление документов, сравнив свои старые права с "просроченным, но все еще съедобным йогуртом".

"Сначала проверка файлов показала, что транспортное средство не было застраховано. Но затем пришло время проверить действительность водительских прав. И тут: сюрприз! Кульминацией шоу стала проверка водительских прав: мужчина водил машину без прав с… 1997 года", — написал представитель полиции Тарара на своей странице в Facebook.

Как водителю удавалось так долго избегать проверки — остается загадкой. За почти три десятилетия без документов он не привлекался к ответственности, и это вызывает немало вопросов как к самому нарушителю, так и к системе контроля.

Автомобиль был конфискован на месте. Нарушителю грозит несколько административных и, возможно, уголовных наказаний: за вождение без прав, отсутствие страховки и техосмотра. Кроме того, его ожидает судебное разбирательство. Полиция саркастично отметила, что "единственной наградой" для него станет символическая медаль за упорство в безрассудстве.

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