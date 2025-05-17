Жінка не поставила авто на ручник і воно виконало "танець" на газоні (відео)

У США камера відеоспостереження зняла, як автомобіль без водія сам почав котитися вулицею, обійшов перешкоди й зупинився.

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Інцидент потрапив на відео, яким пізніше поділилася постраждала в TikTok.

Жінка припаркувала машину біля свого будинку і спокійно зайшла всередину, навіть не підозрюючи, що забула поставити автомобіль на ручне гальмо. Незвичайний інцидент, що потрапив на камеру відеоспостереження, став вірусним у соцмережах.

На відео, опублікованому 10 травня користувачем @kim.bremner05, видно, як жінка виходить з машини та прямує до будинку. За мить автомобіль починає повільно котитися назад, при цьому його кермо виявляється поверненим таким чином, що він здійснює майже граціозний маневр, нагадуючи танець під накладену балетну музику.

Машина, не зачепивши жодного об'єкта, майже робить коло, скочується на газон і самостійно зупиняється — без жодного зіткнення. Це видовище користувачі соцмережі визнали "дивом" і "знаком від Всесвіту".

"POV: у машини більше усвідомленості, ніж у її власниці", "Коли Всесвіт вирішує, що ви вже достатньо натерпілися, і цього разу він вас підтримує", "Машина захотіла показати свої здібності", "Немає сенсу купувати лотерейний білет, вона витратила свою удачу на весь рік", — писали вони.

Деякі користувачі сумнівалися в автентичності відео, вказуючи на "неприродну" поведінку коліс. Однак інші пояснили це тим, що бордюр міг змінити напрямок обертання.

Як нагадує компанія Nationwide, завжди слід використовувати ручне гальмо, незалежно від ухилу дороги, щоб запобігти можливому скочуванню автомобіля.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка їхала на роботу одна, а потім подивилася на заднє сидіння. Британка виявила "таємного пасажира". Ним виявився її власний пес, спанієль на прізвисько Джаспер, який непомітно пробрався в авто.

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