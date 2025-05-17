Женщина не поставила авто на ручник и оно исполнило "танец" на газоне (видео)

В США камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль без водителя сам начал катиться по улице, обошёл препятствия и остановился.

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Инцидент попал на видео, которым позже поделилась пострадавшая в TikTok.

Женщина припарковала машину у своего дома и спокойно зашла внутрь, даже не подозревая, что забыла поставить автомобиль на ручной тормоз. Необычный инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, стал вирусным в cоцсетях.

На видео, опубликованном 10 мая пользователем @kim.bremner05, видно, как женщина выходит из машины и направляется к дому. Через мгновение автомобиль начинает медленно катиться назад, при этом его руль оказывается повернутым таким образом, что он совершает почти грациозный маневр, напоминая танец под наложенную балетную музыку.

Машина, не задев ни одного объекта, почти делает круг, скатывается на газон и самостоятельно останавливается — без единого столкновения. Это зрелище пользователи соцсети сочли "чудом" и "знаком от Вселенной".

"POV: у машины больше осознанности, чем у ее владелицы", "Когда Вселенная решает, что вы уже достаточно натерпелись, и на этот раз она вас поддерживает", "Машина захотела показать свои способности", "Нет смысла покупать лотерейный билет, она потратила свою удачу на весь год", — писали они.

Некоторые пользователи сомневались в подлинности видео, указывая на "неестественное" поведение колес. Однако другие объяснили это тем, что бордюр мог изменить направление вращения.

Как напоминает компания Nationwide, всегда следует использовать ручной тормоз, независимо от уклона дороги, чтобы предотвратить возможное скатывание автомобиля.

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