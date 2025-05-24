Авто уехало в кусты без водителя: ошибка девушки стала вирусной сенсацией (видео)

Обычный визит к подруге закончился паникой после того, как 19-летняя Лейла обнаружила, что ее машина исчезла. Однако на самом деле Fiat 500 самопроизвольно скатился в канаву, ведь она забывала использовать ручной тормоз.

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Соответствующим видео поделилась сама пострадавшая в одном из своих видео в TikTok.

19-летняя Лейла Рассел из Эссекса, Великобритания, стала невольной героиней вирусного видео, когда ее автомобиль самопроизвольно скатился в канаву после того, как она забыла поставить его на ручной тормоз. Девушка приехала на Fiat 500 в гости к своей подруге Лилли Тильярд. Обе девушки вышли из машины и скрылись в доме, не заметив, как автомобиль начал движение.

Через несколько секунд Fiat 500 пересек дорогу и плавно въехал в глубокую канаву. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения и стал источником недоумения для девушек, когда они вернулись и не обнаружили машину на месте.

Сначала подруги решили, что машину угнали, и даже хотели звонить отцу Лилли, чтобы тот проверил записи с камер. Только после этого они заметили машину, лежащую в кустах, частично погруженную в воду.

"Мы были в шоке. Лейла запаниковала — это ее первая машина, и она за рулем всего год", — рассказала Лилли.

К счастью, автомобиль удалось вытащить при помощи отца девушки, и повреждений он практически не получил. Единственный ущерб — грязь, которую пришлось отмывать.

Видео происшествия, выложенное в TikTok, собрало более 9,5 миллиона просмотров. Некоторые пользователи обвинили Лейлу в неумении водить, другие встали на ее защиту.

"Вы не первый и не последний человек, который забудет поставить ручник, поверьте мне", — поддержал девушку один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина 28 лет водил машину без прав, страховки и техосмотра. Как водителю удавалось так долго избегать проверки — остается загадкой.

Также стало известно, что женщина не поставила авто на ручник и оно исполнило "танец" на газоне. В США камера видеонаблюдения сняла, кака машина без водителя сама начала катиться по улице, обойдя препятствия и остановился.