Мужчина придумал "мокрый" способ проучить наглецов, которые паркуются возле его забора (видео)

Житель Австралии устал от постоянных парковок неизвестных возле заезда к его территории. Поэтому мужчина решил использовать "мокрые" аргументы против наглецов, чтобы те поняли намек.

Неизвестные ощутили на себе "водный штраф" и поняли, что явно неправильно запарковались, как видно из реакций водителей на опубликованном видео в Reddit.

Ролик начал вируситься в сети — набрал за несколько часов уже почти 10 тыс. реакций. На кадрах заметно, что на заезд постоянно паркуются автомобили и мешали нормальному заезду на частную территорию.

Житель Австралии, который владел этим участком, устал от постоянных незваных гостей. А потому решил действовать: установил датчик движения и камеру, а также смонтировал поливалку, которая брызгала водой в ту сторону, где стоят неизвестные.

На ролике видно, как несколько машин пытаются заехать и стать на заезд, а водители — выйти из машины по своим делам. Однако буквально сразу система полива быстро "выкуривала" неизвестных, которые быстро садились в машину и покидали место происшествия.

Відео дня

Сейчас известно, что эта история произошла в штате Новый Южный Уэльс в конце лета этого года. Сам автор ролика не сообщил дополнительных деталей об этой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, ряд пользователей горячо поддержали задумку владельца. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Wipe Out, Австралия. Это — очень эффектно!";

"Так им и надо, обнаглели в корень";

"Смотрите, чуваки приезжают на бесплатную мойку авто!";

"Это довольно оригинальная и забавная задумка";

"Владельцу территории за это огромный плюс!".

Ранее Фокус рассказывал о том, как авто уехало в кусты без водителя. Обычный визит к подруге закончился паникой после того, как 19-летняя Лейла обнаружила, что ее машина исчезла.

Впоследствии стало известно, что сосед пытался выманить паркоместо у мужчины. Когда ему лопнуло терпение, тогда герой истории придумал простой и эффективный план противодействия.