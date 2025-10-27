Поддержите нас UA
Мужчина придумал "мокрый" способ проучить наглецов, которые паркуются возле его забора (видео)

Мужчина придумал способ проучить наглецов, которые паркуются возле его дома
Австралиец придумал простой способ проучить наглецов не парковаться возле его стоянки | Фото: коллаж Фокус

Житель Австралии устал от постоянных парковок неизвестных возле заезда к его территории. Поэтому мужчина решил использовать "мокрые" аргументы против наглецов, чтобы те поняли намек.

Неизвестные ощутили на себе "водный штраф" и поняли, что явно неправильно запарковались, как видно из реакций водителей на опубликованном видео в Reddit.

Ролик начал вируситься в сети — набрал за несколько часов уже почти 10 тыс. реакций. На кадрах заметно, что на заезд постоянно паркуются автомобили и мешали нормальному заезду на частную территорию.

Житель Австралии, который владел этим участком, устал от постоянных незваных гостей. А потому решил действовать: установил датчик движения и камеру, а также смонтировал поливалку, которая брызгала водой в ту сторону, где стоят неизвестные.

На ролике видно, как несколько машин пытаются заехать и стать на заезд, а водители — выйти из машины по своим делам. Однако буквально сразу система полива быстро "выкуривала" неизвестных, которые быстро садились в машину и покидали место происшествия.

Відео дня

Сейчас известно, что эта история произошла в штате Новый Южный Уэльс в конце лета этого года. Сам автор ролика не сообщил дополнительных деталей об этой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, ряд пользователей горячо поддержали задумку владельца. Больше всего одобрения получили такие реплики:

  • "Wipe Out, Австралия. Это — очень эффектно!";
  • "Так им и надо, обнаглели в корень";
  • "Смотрите, чуваки приезжают на бесплатную мойку авто!";
  • "Это довольно оригинальная и забавная задумка";
  • "Владельцу территории за это огромный плюс!".

