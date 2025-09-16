Сосед пытался выманить паркоместо у мужчины: тот придумал план мести (фото)

Житель Британии оказался в странной ситуации, когда сосед пытался незаконно отобрать его парковое место. Когда у него лопнуло терпение, тогда герой истории придумал простой и эффективный план противодействия.

Оказалось, что тот поставил знак "Не парковаться" на месте, где находится парковка героя истории, сообщает Mirror со ссылкой на сообщение мужчины в Reddit.

Однако дальше больше — "сосед из ада" пытается запугать мужчину, заставляя его соблюдать самовольно установленный знак о запрете парковки. За шесть месяцев после переезда нового соседа пришлось пережить немало неприятного.

Кульминацией стало то, что сосед установил в его собственном дворе большой знак "NO PARKING TOW AWAY ZONE" — "Не парковаться, работает эвакуатор".

"Я живу здесь пять лет. Это моя территория, без всяких сервитутов или общего доступа. Новый сосед заселился полгода назад и сразу начал вести себя так, будто владеет моим двором", — жалуется мужчина.

По его словам, сосед вел себя нагло: то брал его инструменты без разрешения, то потом его гости постоянно оставляли машины на моей подъездной дорожке "только на минутку". А на днях, когда автор поста вернулся домой, то увидел посреди подъезда "новенький профессионально сделанный знак о запрете парковки".

Парковка стала местом конфликта соседей Фото: Pixabay

Мужчина сначала подумал, что это шутка, но сосед вышел с папкой документов и заявил, что именно он — "нарушитель". Неадекватный сосед пригрозил вызовом эвакуатора, даже пытался вручить какую-то фальшивую "повестку", будто это был настоящий владелец.

"Я спокойно припарковался и сказал ему звонить, кому хочет", — говорит мужчина, а через десять минут приехал эвакуатор.

Но сам водитель эвакуатора понял, в чем тут дело, и после понимания с героем истории, уехал с места происшествия. А после того автор поста решил сам напугать неадекватного соседа — вызвал полицию и объяснил всю ситуацию.

"Я заранее вызвал полицию. Офицер предупредил соседа, что за такие действия его могут обвинить в преследовании. Теперь агрессивный сосед только устраивает громкие ночные концерты, пытаясь раздражать, а я документирую каждый инцидент, потому что подозреваю, что это еще не конец", — написал мужчина.

Реакция соцсетей

Участники Reddit-сообщества поддержали владельца дома и советуют готовиться к длительному конфликту. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Если он включает музыку среди ночи, проверьте местные нормы по шуму и звоните в полицию, если нарушает";

"Не провоцируйте, но расскажите об этом другим соседям — пусть знают, кто здесь поселился";

"Заприте инструменты и, если возможно, обозначьте границы участка забором или кустами";

"Теперь это — надолго, но не сдавайтесь. Записывайте все его действия, это поможет потом в суде".

