Видеокамеры раскрыли причину многолетнего "странного" поведения соседки: что решил суд

В течение четырех с половиной лет житель Англии не мог справиться с агрессивным поведением соседки, однако после установки видеокамер все стало на свои места. Дело с действиями женщины дошло до суда, который вынес неожиданное решение.

Related video

Британец говорит, что наконец-то рад адекватному решению Фемиды и может не беспокоиться за безопасность своего ребенка, говорится в заметке автора в Reddit.

Сообщение мужчины стали вирусными — набрало 3 тыс. реакций и сотни комментариев. В первом посте герой истории рассказал, что проживает в своей квартире уже четыре с половиной года, и утверждает, что соседка начала "вести себя странно" с самого момента его переезда.

"Я переехал в квартиру 4,5 года назад с младенцем. Моя соседка начала вести себя странно сразу после переезда. Если я не открывал дверь, потому что был занят, например кормил ребенка, она стучала в заднюю дверь, пока я не ответил", — вспоминает автор поста.

Однажды соседка предложила мужчине сходить в магазин, а после покупок он посадил ребенка в автокресло позади ее водительского сиденья. Когда мужчина шел сесть на пассажирское место, она закрыла дверь, и ребенок закричал. Тогда мужчине пришлось петь, чтобы успокоить малыша.

Кульминацией стала историю, которая произошла на Хэллоуин — тогда соседка игнорировала табличку "возьми один пакет" и забрала все сладости. Тогда мужчине лопнуло терпение от этого поведения, и он решил по совету юзеров из сети поставить камеры.

Мужчина решил установить камеру слежения Фото: Открытые источники

Во второй заметке через некоторое время мужчина рассказал новые подробности. Оказалось, что эта женщина успела допечь своими выходками другим соседям, а когда она попала на его камеру, где нагло ворует посылки людей, то дело сдвинулось с мертвой точки.

Британец говорит, что когда владелец дома увидел на видео действия его квартирантки, то был "очень разъяренным" и поддержал заявление жильцов на выселение воровки через суд. Когда Фемида рассматривала дело, то на основе доказательств судья вынес вердикт — неадекватную соседку выселят, а также на нее возложат расходы на рассмотрение дела.

Мужчина говорит, что теперь "может чувствовать спокойно", ведь теперь его сын постоянно боялся этой соседки и не мог выходить на прогулку.

"Это были долгие пять лет, и еще более долгие десять месяцев с момента кражи на камеру, когда я наконец имел конкретные доказательства и передал их владельцу. Я рад, что это наконец заканчивается, и я могу чувствовать себя в безопасности в собственном доме", — резюмирует автор сообщения.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту британца, все юзеры поздравили мужчину с "завершением ужаса". Больше всего понравились следующие реплики:

"Наконец-то, наконец-то! Она получила свое";

"Карма нашла ее. Получай и не жалуйся";

"Вы — молодец. Теперь можно жить дальше спокойнее";

"Рад, что вы с соседями и владельцем нашли общий язык. Пока, соседка!".

Ранее Фокус рассказывал, что сосед спилил редкое дерево мужчины. Он обнаружил, что к этому действу был причастен его сосед, который объяснил свой поступок желанием "больше иметь солнца".

Впоследствии стало известно, как две соседки перешли к открытому конфликту из-за забора. Женщина рассказала о затяжном конфликте с соседкой, которая требует перенести установленный по всем правилам забор ради лучшего вида из окна кухни.