Відеокамери розкрили причину багаторічної "дивної" поведінки сусідки: що вирішив суд

Протягом чотирьох з половиною років мешканець Англії не міг дати ради агресивній поведінці сусідки, однак після встановлення відеокамер усе стало на свої місця. Справа з діями жінки дійшла до суду, який виніс неочікуване рішення.

Британець говорить, що нарешті втішений адекватному рішенню Феміди і може не турбуватися за безпеку своєї дитини, йдеться в дописі автора в Reddit.

Повідомлення чоловіка стали вірусними — набрало 3 тис. реакцій та сотні коментарів. У першому пості герой історії розповів, що проживає у своїй квартирі вже чотири з половиною роки, і стверджує, що сусідка почала "поводитися дивно" з самого моменту його переїзду.

"Я переїхав у квартиру 4,5 роки тому з немовлям. Моя сусідка почала поводитися дивно одразу після переїзду. Якщо я не відкривав двері, бо був зайнятий, наприклад годував дитину, вона стукала в задні двері, поки я не відповів", — згадує автор посту.

Одного разу сусідка запропонувала чоловіку сходити до магазину, а після покупок він посадив дитину в автокрісло позаду її водійського сидіння. Коли чоловік йшов сісти на пасажирське місце, вона зачинила двері, і дитина закричала. Тоді чоловіку довелося співати, щоб заспокоїти малюка.

Кульмінацією стала історію, яка сталася на Гелловін — тоді сусідка ігнорувала табличку "візьми один пакет" і забрала всі солодощі. Тоді чоловіку урвався терпець від цієї поведінки, і він вирішив за порадою юзерів з мережі поставити камери.

Чоловік вирішив встановити камеру стеження Фото: Відкриті джерела

У другому дописі через певний час чоловік розповів нові подробиці. Виявилося, що ця жінка встигла допекти своїми витівками іншим сусідам, а коли вона потрапила на його камеру, де нахабно краде посилки людей, то справа зрушила з мертвої точки.

Британець говорить, що коли власник будинку побачив на відео дії його квартирантки, то був "дуже розлюченим" і підтримав заяву мешканців на виселення злодійки через суд. Коли Феміда розглядала справу, то на основі доказів суддя виніс вердикт — неадекватну сусідку виселять, а також на неї покладуть витрати на розгляд справи.

Чоловік каже, що тепер "може почувати спокійно", адже тепер його син постійно боявся цієї сусідки та не міг виходити на прогулянку.

"Це були довгі п’ять років, і ще довші десять місяців від моменту крадіжки на камеру, коли я нарешті мав конкретні докази та передав їх власнику. Я радий, що це нарешті закінчується, і я можу почуватися в безпеці у власному домі", — резюмує автор допису.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту британця, всі юзери привітали чоловіка з "завершенням жаху". Найбільше вподобали наступні репліки:

"Нарешті, нарешті! Вона отримала своє";

"Карма знайшла її. Отримуй та не скаржся";

"Ви — молодець. Тепер можна жити далі спокійніше";

"Радий, що ви з сусідами та власником знайшли спільну мову. Бувай, сусідко!".

