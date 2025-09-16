Сусід намагався видурити паркомісце в чоловіка: той придумав план помсти (фото)

Мешканець Британії опинився у дивній ситуації, коли сусід намагався незаконно відібрати його паркове місце. Коли йому ввірвався терпець, тоді герой історії придумав простий та ефективний план протидії.

Виявилося, що той поставив знак "Не паркуватися" на місці, де знаходиться парковка героя історії, повідомляє Mirror з посилання на допис чоловіка в Reddit.

Однак далі більше — "сусід із пекла" намагається залякати чоловіка, змушуючи його дотримуватися самовільно встановленого знака про заборону паркування. За шість місяців після переїзду нового сусіда довелося пережити чимало неприємного.

Кульмінацією стало те, що сусід установив у його власному дворі великий знак "NO PARKING TOW AWAY ZONE" — "Не паркуватися, працює евакуатор".

"Я живу тут п’ять років. Це моя територія, без жодних сервітутів чи спільного доступу. Новий сусід заселився пів року тому й одразу почав поводитися так, ніби володіє моїм двором", — бідкається чоловік.

За його словами, сусід поводив себе нахабно: то брав його інструменти без дозволу, то потім його гості постійно залишали машини на моїй під’їзній доріжці "лише на хвилинку". А днями, коли автор посту повернувся додому, то побачив посеред під’їзду "новенький професійно зроблений знак про заборону паркування".

Парковка стала місцем конфлікту сусідів Фото: Pixabay

Чоловік спершу подумав, що це жарт, але сусід вийшов із папкою документів і заявив, що саме він — "порушник". Неадекватний сусід пригрозив викликом евакуатора, навіть намагався вручити якусь фальшиву "повістку", ніби то був справжній власник.

"Я спокійно припаркувався і сказав йому дзвонити, кому хоче", — говорить чоловік, а за десять хвилин приїхав евакуатор.

Та сам водій евакуатора зрозумів, у чому тут справа, і після порозуміння з героєм історії, поїхав з місця події. А після того автор посту вирішив сам налякати неадекватного сусіда — викликав поліцію та пояснив усю ситуацію.

"Я заздалегідь викликав поліцію. Офіцер попередив сусіда, що за такі дії його можуть звинуватити в переслідуванні. Тепер агресивний сусід лише влаштовує гучні нічні концерти, намагаючись дратувати, а я документую кожен інцидент, бо підозрюю, що це ще не кінець", — написав чоловік.

Реакція соцмереж

Учасники Reddit-спільноти підтримали власника будинку й радять готуватися до тривалого конфлікту. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Якщо він вмикає музику серед ночі, перевірте місцеві норми щодо шуму й телефонуйте в поліцію, якщо порушує";

"Не провокуйте, але розкажіть про це іншим сусідам — хай знають, хто тут оселився";

"Замкніть інструменти й, якщо можливо, позначте межі ділянки парканом чи кущами";

"Тепер це — надовго, але не здавайтеся. Записуйте всі його дії, це допоможе потім у суді".

