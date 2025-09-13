"Все законно": сусідка постійно все знімає на відео, довівши жінку з дитиною до відчаю

Мешканка США нещодавно народила дитину та повернулася додому з пологового будинку, однак її життя стало важчим не через проблеми з дитиною. Жінка зізнається, що постійно перебуває в стресі через неадекватну поведінку сусідки, яка знімає її та дитину на камеру.

Американка зізнається, що постійно перебуває в стресі через неадекватну поведінку сусідки, яка постійно знімає її та дитину на камеру, йдеться в дописі авторки в Reddit.

Повідомлення героїні історії стало вірусним — набрало понад 1,2 тис. реакцій та сотні коментарів. Молода мама розповідає, що минулого тижня привіз новонароджену дитину додому, але її сусідка постійно знімає жінку на телефон буквально всюди — у дворі та вдома.

"У мене немає жодної приватності! Я підійшла до неї та попросив припинити, а вона відповіла: "Змусь мене". Тоді я викликала поліцію. Вони сказали, що це все законно, адже це нічим не відрізняється від того, якби вона знімала на пляжі чи в публічному місці", — розповідає жінка.

Сусідка активно порушує приватне життя матері та її дитин Фото: Getty Images

Американка підкреслює, що нахабна сусідка буквально стає на щось, щоб "заглядати через наш двометровий паркан у дворі, й знімає на телефон". Вона обурюється тим, як такі дії можуть бути законними, адже переживає за безпеку дитини.

"Мені сказали все документувати й дзвонити до інспекції з дотримання норм. Тим часом я навіть не можу вийти з власного будинку. Будь-яка порада була б дуже цінною", — резюмувала жінка, яка зізнається про підвищену тривожність через дії неадекватної сусідки.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису жінки, багато юзерів поспівчували молодій мамі та дали кілька дієвих порад:

"Негайно подайте до суду на заборону наближатися";

"Найміть адвоката, щоб він надіслав їй листа про припинення та утримання (cease & desist letter), а за потреби — звернувся до суду. Почніть саме з листа";

"Зверніться до вашої міської влади. Поясніть, що тепер боїтеся за життя своє та своєї дитини. Подайте це максимально чітко і це зрушить справу з місця";

"Встановіть камери навколо всього будинку, щоб документувати її дії. Особливо важливо, щоб камери фіксували те, що вона робить, коли вас немає вдома";

"Як колишній детектив раджу вам документувати всі випадки та інциденти з цією пані на камеру та з записом у журнали, також дату та час кожного інциденту, фото того, як вона заглядає/знімає через ваш паркан, а також будь-які висловлювання сусідки. Це дасть суду докази про системність, а потім — або суд, або шукати копа, який візьметься за справу".

