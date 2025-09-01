Помста зайшла задалеко: жінку розкритикували за її вчинок через дії сусідів (фото)

Мешканка американського Лас-Вегаса не витерпіла постійних крадіжок зі свого саду та вирішила провчити сусідів. Попри жорстке рішення провчити нахаб і критику чоловіка, користувачі мережі підтримали прагнення жінки.

Related video

27-річна американка говорить, що не очікувала такого від сусідів, однак вважає, що вчинила правильно, повідомляє Mirror з посиланням на допис жінки в соцмережах.

Жінка говорить, що живе в районі, де мешканцям дозволено вирощувати фрукти та овочі у своєму передньому саду. Одного разу вона побачила, як на одному з яблучних дерев почали зникати плоди.

"Нещодавно ми помітили, що одне з наших дерев виглядало щодня все більш обідраним. Завдяки камерам ми глянули, що відбувається на записах, і виявилося, що наші нові сусіди ходили через вулицю й крали плоди з наших дерев та інших рослин", — говорить американка.

Вона говорить, що була розлючена і почала уважніше стежити за садом. Тиждень потому вона впіймала крадіїв на гарячому, а потім — викликала копів на місце події.

Поліція прибула на місце крадіжки Фото: Philadelphia Police Department

"Чоловік та його дружина/дівчина виїжджали зі свого під’їзду й вирішили зробити маленьку зупинку у нашому дворі! Ми стояли там у шоці й запитали їх, що, до біса, вони роблять, але чоловік просто втупився на нас і проігнорував нас, і почав виривати цілі гілки з одного з наших фруктових дерев! Я, будучи собою, побігла всередину покликати чоловіка, бо не знала, що цей тип зробить далі. Ну, коли чоловік вийшов, вони рвонули геть і деякий час більше не з’являлися", — згадує той епізод жінка.

Вона зізнається, що ось тоді їй урвався терпець, і вона викликала поліцію. Показавши запис камер, ті взяли всі потрібні докази та врахували прохання жінки, додавши, що якщо сусіди ще раз обкрадуть її сад, то вона може сміливо викликати патруль.

Також жінка додає, що правоохоронці повідомили героїні історії, що нахабам загрожує кримінальна справа за фактом крадіжок з прокиненням на приватну територію.

"Вони (поліцейські — ред.) також рекомендували нам повісити більше табличок "Прохід заборонено", оскільки вони проігнорували інші. Мій чоловік не думає, що я мала заходити так далеко. Але вважаю, що вчинила правильно", — говорить жінка та запитала поради користувачів.

Що кажуть в соцмережах

Коментуючи пост жінки, багато юзерів підтримали дії постраждалої від крадіжок сусідів. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Ви зробили правильно. Це крадіжка. У вас будуть гірші проблеми, якщо не придушити це в зародку!"

"Копи праві; це злочин".

"Той факт, що чоловік втупився на вас, означає, що він намагається вас переконати, що ви зробили неправильно. Але все тут правильно";

"Я ще раджу подати до суду цивільний позов. Це може теж допомогти";

"Таблички та камери разом з копами точно мають спрацювати".

Раніше Фокус повідомляв, що сусідка викликала поліцію на чоловіка без явної причини. Згодом він дізнався, що правоохоронців викликала літня сусідка, яка явно не в захваті від дій чоловіка на його власній території.

Згодом стало відомо, як чоловік провчив сусіда за його паркування. Коли вчергове мешканець США помітив уже знайому машину на своєму паркомісці, то вирішив провчити нахабу за такий егоїзм.