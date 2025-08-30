Сусід постійно паркував авто на стоянці чоловіка: він вирішив показово провчити нахабу

Мешканець США помітив, що сусід регулярно паркується на його законному місці на стоянці. Коли вчергове він помітив уже знайому машину, то вирішив жорстко провчити нахабу за такий егоїзм.

Related video

Чоловік каже, що просто викликав евакуатор, аби той забрав машину його сусіда, йдеться в дописі американця в Reddit.

Повідомлення автора стало вірусним — набрало понад 2,6 тис. переглядів і понад 600 коментарів. Чоловік говорить, що переїхав сюди жити близько тижня тому, але помітив, що на його паркомісці постійно знаходиться одна й та ж машина сусіда.

"Ввечері того дня я знову виявив, що моє паркувальне місце зайняте. Я почекав кілька годин, поки розвантажував речі. Машина все ще стояла там, і мені увірвався терпець, а тому вирішив викликати евакуатор", — пише американець.

Далі він розповідає, що другий сусід побачив машину евакуації та заявив, що знає власника. Потім чоловік побіг до того самого власника, який ставив машину на парковочне місце автора допису.

Евакуатор забрав машину нахабного сусіда Фото: Unplash

Коли представник евакуатора виявив, хто є справжнім власником цієї ділянки для парковки, то відбуксував машину нахаби. Через кілька годин історія набула продовження — близько 11-ї вечора власник авто почав гучно гепати у двері автора допису.

"Я здогадався, що це може бути через евакуацію. Двері я не відкрив, лише спитав, хто там. Він не відповів і продовжував гупати. Приблизно через 5 хвилин нарешті сказав щось на кшталт: "Я твій сусід, ти відбуксирував мою машину, треба було припаркуватися поруч із нею", — розповів деталі розмови з нахабою чоловік.

Зрештою сусід пішов, а згодом герой історії звернувся до асоціації власників квартир. Йому підтвердили — він мав право викликати евакуатор, адже на його площі стояла чужа машина.

Сам американець каже, що побоюється "помсти чи негативних дій у відповідь". Також він додає, що відчуває себе винуватим через такі дії попри те, що вважає себе правим у цій ситуації.

"Підкажіть, що зробити, щоб помиритися з сусідами, бо з того часу я з обома не спілкувався і не бачив їх", — резюмує автор допису.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного допису чоловіка, абсолютна більшість юзерів стала на бік героя історії. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Все правильно зробили: чужій машині там не місце";

"Раджу ще поставити камеру, аби було видно, хто такий розумний ставить свою машину на ваше місце";

"І що він зробить? Буде сильно щось шуміти, викликайте копів";

"Ось тому треба все на відео записувати";

"Сусіди є сусіди. Тому не слід переживати, а так ви все правильно зробили".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік провчив сусідів за егоїзм сусідів з парковкою. Розгніваний домовласник стверджує, що йому так набридли егоїстичні сусіди, які паркують свої дев'ять машин біля його будинку, що він вирішив їм помститися.

Згодом стало відомо, як сусід намагався обманути чоловіка з парканом. За кілька днів герой історії зрозумів, що його не просто обманули, а й почали захоплювати його територію.