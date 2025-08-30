Сосед постоянно парковал авто на стоянке мужчины: он решил показательно проучить наглеца

Житель США заметил, что сосед регулярно паркуется на его законном месте на стоянке. Когда в очередной раз он заметил уже знакомую машину, то решил жестко проучить наглеца за такой эгоизм.

Мужчина говорит, что просто вызвал эвакуатор, чтобы тот забрал машину его соседа, говорится в заметке американца в Reddit.

Сообщение автора стало вирусным — набрало более 2,6 тыс. просмотров и более 600 комментариев. Мужчина говорит, что переехал сюда жить около недели назад, но заметил, что на его паркоместе постоянно находится одна и та же машина соседа.

"Вечером того дня я снова обнаружил, что мое парковочное место занято. Я подождал несколько часов, пока разгружал вещи. Машина все еще стояла там, и у меня лопнуло терпение, а потому решил вызвать эвакуатор", — пишет американец.

Далее он рассказывает, что второй сосед увидел машину эвакуации и заявил, что знает владельца. Затем мужчина побежал к тому самому владельцу, который ставил машину на парковочное место автора сообщения.

Когда представитель эвакуатора обнаружил, кто является настоящим владельцем этого участка для парковки, то отбуксировал машину наглеца. Через несколько часов история получила продолжение — около 11 вечера владелец авто начал громко стучать в дверь автора сообщения.

"Я догадался, что это может быть из-за эвакуации. Дверь я не открыл, только спросил, кто там. Он не ответил и продолжал гудеть. Примерно через 5 минут наконец сказал что-то вроде: "Я твой сосед, ты отбуксировал мою машину, надо было припарковаться рядом с ней", — рассказал детали разговора с наглецом мужчина.

В конце концов сосед ушел, а впоследствии герой истории обратился в ассоциацию владельцев квартир. Ему подтвердили — он имел право вызвать эвакуатор, ведь на его площади стояла чужая машина.

Сам американец говорит, что опасается "мести или негативных действий в ответ". Также он добавляет, что чувствует себя виноватым из-за таких действий несмотря на то, что считает себя правым в этой ситуации.

"Подскажите, что сделать, чтобы помириться с соседями, потому что с тех пор я с обоими не общался и не видел их", — резюмирует автор сообщения.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному сообщению мужчины, абсолютное большинство пользователей стало на сторону героя истории. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Все правильно сделали: чужой машине там не место";

"Советую еще поставить камеру, чтобы было видно, кто такой умный ставит свою машину на ваше место";

"И что он сделает? Будет сильно что-то шуметь, вызывайте копов";

"Вот поэтому надо все на видео записывать";

"Соседи есть соседи. Поэтому не следует переживать, а так вы все правильно сделали".

