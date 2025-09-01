Месть зашла слишком далеко: женщину раскритиковали за ее поступок из-за действий соседей (фото)

Жительница американского Лас-Вегаса не вытерпела постоянных краж из своего сада и решила проучить соседей. Несмотря на жесткое решение проучить наглецов и критику мужа, пользователи сети поддержали стремление женщины.

27-летняя американка говорит, что не ожидала такого от соседей, однако считает, что поступила правильно, сообщает Mirror со ссылкой на сообщение женщины в соцсетях.

Женщина говорит, что живет в районе, где жителям разрешено выращивать фрукты и овощи в своем переднем саду. Однажды она увидела, как на одном из яблочных деревьев начали исчезать плоды.

"Недавно мы заметили, что одно из наших деревьев выглядело с каждым днем все более ободранным. Благодаря камерам мы посмотрели, что происходит на записях, и оказалось, что наши новые соседи ходили через улицу и воровали плоды с наших деревьев и других растений", — говорит американка.

Она говорит, что была разъярена и начала внимательнее следить за садом. Неделю спустя она поймала воров с поличным, а затем — вызвала копов на место происшествия.

"Мужчина и его жена/девушка выезжали из своего подъезда и решили сделать маленькую остановку в нашем дворе! Мы стояли там в шоке и спросили их, что, к черту, они делают, но мужчина просто уставился на нас и проигнорировал нас, и начал вырывать целые ветки из одного из наших фруктовых деревьев! Я, будучи собой, побежала внутрь позвать мужа, потому что не знала, что этот тип сделает дальше. Ну, когда муж вышел, они рванули прочь и некоторое время больше не появлялись", — вспоминает тот эпизод женщина.

Она признается, что вот тогда ей лопнуло терпение, и она вызвала полицию. Показав запись камер, те взяли все нужные доказательства и учли просьбу женщины, добавив, что если соседи еще раз обворуют ее сад, то она может смело вызывать патруль.

Также женщина добавляет, что правоохранители сообщили героине истории, что наглецам грозит уголовное дело по факту краж с проникновением на частную территорию.

"Они (полицейские — ред.) также рекомендовали нам повесить больше табличек "Проход запрещен", поскольку они проигнорировали другие. Мой муж не думает, что я должна была заходить так далеко. Но считаю, что поступила правильно", — говорит женщина и спросила совета пользователей.

Что говорят в соцсетях

Комментируя пост женщины, многие юзеры поддержали действия пострадавшей от краж соседей. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Вы сделали правильно. Это воровство. У вас будут проблемы похуже, если не подавить это в зародыше!"

"Копы правы; это преступление".

"Тот факт, что человек уставился на вас, означает, что он пытается вас убедить, что вы сделали неправильно. Но все здесь правильно";

"Я еще советую подать в суд гражданский иск. Это может тоже помочь";

"Таблички и камеры вместе с копами точно должны сработать".

