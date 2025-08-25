Соседка вызвала полицию на мужчину без явной причины: тот придумал план мести

Житель США отдыхал в собственном бассейне во дворе дома, как к нему приехали полицейские. Впоследствии он узнал, что правоохранителей вызвала пожилая соседка, которая явно не в восторге от действий мужчины на его собственной территории.

Автор поста говорит, что не понимает причин такого поступка женщины, ведь проводил время на своей законной территории, говорится в тексте на одном из форумов в Reddit.

Пост мужчины стал популярным среди юзеров и набрал более 700 комментариев. Отношения с соседской парой у американца сложились по-разному: если с хозяином дома он ладит и называет его "крутым парнем", то вот саму женщину он назвал "кошмаром".

"Она когда-то была председателем комитета родителей и учителей, но все проголосовали за ее отставку, потому что ее никто не любил. И теперь она решила сделать меня своим личным проектом", — рассказывает мужчина.

Однажды, по словам мужчины, соседка буквально вызвала полицию из-за того, что тот сидел в собственном бассейне и джакузи ночью.

Мужчина отдыхал в джакузи, когда к нему приехала полиция Фото: Freepik

"Представьте, как объяснять полицейскому, что вы "нарушаете закон" тем, что... отдыхаете на собственной территории. Раз она уже делает из меня вора в своей истории, то я решил хоть немного развлечься. Но фокус в том, что я не хочу получить штрафы от ассоциации домовладельцев или дать ей настоящий повод. Мне нужна такая мелкая месть, которая будет ее бесить, но в то же время оставит меня "чистым", — говорит мужчина.

Поэтому он попросил у пользователей совета по мелкой мести, которая была бы достаточно смешной или запутанной, чтобы "она не могла пожаловаться, не выглядя при этом смехотворно".

"Я имею в виду — декорации, привычки или что-либо в рамках правил, что все равно будет доводить ее до бешенства", — сказал американец.

Что говорят в сети

В комментариях к сообщению мужчины, пользователи предлагали различные идеи, как проучить соседку за ее поведение. Больше всего комментаторы поддержали такие предложения:

"Купи мини-батут и время от времени выпрыгивай перед их окнами";

"Возьми рулетку и начни что-то измерять возле ее дома, записывая цифры. Пусть она думает, что ты планируешь";

"Соседку явно раздражает, что ты пользуешься бассейном и джакузи ночью. Так что просто продолжай делать это ночью";

"А я бы устроил бы вечеринку с гостями и громкой музыкой. Это был бы отличный пример мести".

Ранее Фокус рассказывал, как мужчину обязали снести летний домик после жалоб соседей. Жители британского городка Мартон-ин-Кливленд добились сноса летнего домика соседа, который, по их словам, мешал им шумом и нарушал правила застройки.

Впоследствии стало известно, что женщина вызвала полицию на молодую пару. Американка рассказала, что ей с мужем приходится иметь дело с пожилой и "ворчливой соседкой", которая постоянно жалуется в полицию на все.