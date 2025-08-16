Пожилая женщина вызвала полицию на молодую пару: причиной соседской войны стало барбекю

Одна американка рассказала, что ей с мужем приходится иметь дело с пожилой и "ворчливой соседкой", которая постоянно жалуется в полицию на все. Последней каплей стала ситуация, когда женщине показалось, что молодожены проводят барбекю.

Героиня истории говорит, что сейчас на восьмом месяце беременности, и стейки "well done" пока ей не разрешается, говорится в заметке автора поста на Reddit.

Сообщение американки стало вирусным — собрало более 1,5 тыс. реакций и несколько сотен комментариев. Женщина рассказывает, что соседка ведет себя невероятно нагло, будто "она здесь главная на улице".

"Мы не живем в районе с ОСМД или какими-то правилами. Она кричит на любого, кто паркуется перед ее домом (а это, кстати, обычная муниципальная парковка на улице). На этой неделе она даже оставила записку нашему другому соседу с противоположной стороны улицы, чтобы тот не парковался возле ее дома", — рассказывает героиня истории.

Она вспоминает, что несколько лет назад пожилая соседка жаловалась, что вместе мужем "жарим стейки у себя на заднем дворе". Та даже вызвала полицию за "устройство вечеринки", хотя на самом деле там была вся ее семья из четырех человек, которая пришла на барбекю.

"Полицейские приехали, посмотрели и сказали: "Мы не видим здесь ни проблемы, ни вечеринки". Ни один другой сосед никогда не жаловался на наши грили, но она ворчит каждый раз, когда мы готовим — хотя это бывает нечасто, где-то раз в два месяца", — рассказывает американка.

Однако на днях история приобрела новый поворот — женщина получила электронное письмо с жалобой на гриль снова, хотя уже несколько месяцев она и члены семьи "даже не выходили во двор и ничего не жарили".

"Я на восьмом месяце беременности, и стейк "well done" — это для меня преступление. Я почти уверена, что в этот раз грилем пользовался другой сосед, но виноватыми она все равно сделала нас", — рассказывает американка.

Героиня история говорит, что поведение пожилой соседки ее откровенно раздражает, и она думает "устроить мелкую месть и делать гриль каждую неделю, просто назло".

"Я даже сказала мужу, что куплю ему коптильню, если он захочет присоединиться к моему "параду мелкой мести". И вот что делать — не знаю: грилировать каждую неделю, чтобы раздражать ее, или может принять какие-то меры?" — интересуется американка мнениями юзеров.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту автора, многие пользователи выразили поддержку женщине из-за неадекватной соседки. Больше всего им понравились такие реплики:

"Если жалуется против вас, подавайте тоже жалобу против нее";

"Неадекватные соседи — это беда. Вообще стоит объединением граждан действовать против такой дамы";

"Даже не знаю, как поступить здесь. Я бы отомстил ей так, чтобы она больше не думала даже о чем-то";

"Нет ей что делать, как быть большим боссом на улице? Там психиатров никто не будет вызывать?";

"Просто абсурд какой-то. Тут и посоветовать нечего, кроме как набраться терпения и действовать в рамках закона".

