Война за сон: любовь соседки к музыке превратила жизнь мужчины в ад (фото)

Житель многоквартирного дома работает до глубокой ночи, но каждое утро в 6 часов его будит соседка сверху. Причиной тому стала увлеченная игра женщины на музыкальном инструменте, что не дает мужчине выспаться и сводит его с ума.

Герой истории говорит, что она — хороший человек, преподает музыку и дает уроки ученикам, но это ее поведение не нарушает условия проживания, говорится в заметке на одном из форумов в Reddit.

Мужчина рассказывает, что он переехал в этот дом четыре месяца назад, но работает до глубокой ночи и только возвращается домой спать. Однако соседка сверху "уничтожает мой сон", жалуется бедняга.

"Каждое утро ровно в 6 часов соседка сверху начинает играть на скрипке. Это продолжается по 2-3 часа. Я несколько раз пытался поговорить с ней по-доброму", — рассказывает герой истории.

Соседка объяснила мужчине, что с 10 до 20 она работает с учениками, а потому время с 6 до 9 утра — это "когда может практиковаться". Пытаясь найти решение своей ситуации, герой истории решил проверить свой и соседский договор аренды.

Игра на скрипке Фото: Freepik

"В обоих четко указано: "допускаются разумные часы для игры на музыкальных инструментах между 6:00 и 22:00". Юридически она не делает ничего неправильного. Но я уже схожу с ума", — говорит мужчина.

Сам он говорит, что пробовал беруши, генераторы белого шума, спать в гостиной, но все это "не блокирует звук скрипки прямо над моей спальней". Хронический недосып уже начал давать знать — герой истории начал чаще ошибаться на работе.

Когда он обратился в управление дома, то ему сказали, что это "не их проблема", ведь в обоих договорах разрешены часы для практики. Они посоветовали найти другую квартиру, если мужчину "раздражает музыка".

"Я не могу позволить себе переезд — недавно заплатил первый и последний месяцы аренды и залог. Она не может изменить свой график, не потеряв доход от студентов. Есть ли здесь какое-то решение, которое не требовало бы от кого-то из нас жертвовать своим заработком или местом жительства?" — спрашивает мнения пользователей автор поста.

Реакция соцсетей

Пользователи под заметкой посочувствовали мужчине из-за ситуации, в которой тот оказался. В общем герою истории рекомендуют попробовать следующие варианты:

"Попросите ее практиковаться в тихом режиме. Если она — профи, то сможет это сделать";

"Жаль вас и ваш сон. Если уж так, то просите ее играть что-то успокаивающее, чтобы вы спали";

"Если вам предлагают переехать в доме в другую квартиру, то лучше так сделать";

"Можете включить тяжелую музыку ей в ответ";

"Лучше запишитесь к врачу. Может пропишет успокоительное или крепкое снотворное, чтобы вы спали, пока соседка играет".

