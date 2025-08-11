Війна за сон: любов сусідки до музики перетворила життя чоловіка на пекло (фото)

Мешканець багатоквартирного будинку працює до глибокої ночі, але щоранку о 6-ій його будить сусідка зверху. Причиною того стало захоплена гра жінки на музичному інструменті, що не дає чоловіку виспатися та зводить його з розуму.

Герой історії каже, що вона — хороша людина, викладає музику та дає уроки учням, але ця її поведінка не порушує умови проживання, йдеться в дописі на одному з форумів у Reddit.

Чоловік розповідає, що він переїхав у цей будинок чотири місяці тому, але працює до глибокої ночі та лише повертається додому спати. Однак сусідка зверху "знищує мій сон", жаліється бідолаха.

"Щоранку рівно о 6-й годині сусідка зверху починає грати на скрипці. Це триває по 2–3 години. Я кілька разів намагався поговорити з нею по-доброму", — розповідає герой історії.

Сусідка пояснила чоловіку, що з 10 до 20-ї вона працює з учнями, а тому час з 6 до 9 ранку — це "коли може практикуватися". Намагаючись знайти рішення своєї ситуації, герой історії вирішив перевірити свій та сусідчин договір оренди.

"В обох чітко зазначено: "допускаються розумні години для гри на музичних інструментах між 6:00 і 22:00". Юридично вона не робить нічого неправильного. Але я вже божеволію", — говорить чоловік.

Сам він каже, що пробував беруші, генератори білого шуму, спати у вітальні, та все це "не блокує звук скрипки прямо над моєю спальнею". Хронічний недосип уже почав давати знати — герой історії почав частіше помилятися на роботі.

Коли він звернувся до управління будинку, то йому сказали, що це "не їхня проблема", адже в обох договорах дозволені години для практики. Вони порадили знайти іншу квартиру, якщо чоловіка "дратує музика".

"Я не можу дозволити собі переїзд — нещодавно заплатив перший і останній місяці оренди та заставу. Вона не може змінити свій графік, не втративши дохід від студентів. Чи є тут якесь рішення, яке не вимагало б від когось із нас жертвувати своїм заробітком чи місцем проживання?" — запитує думки користувачів автор посту.

Реакція соцмереж

Користувачі під дописом поспівчували чоловіку через ситуацію, в якій той опинився. Загалом герою історії рекомендують спробувати наступні варіанти:

"Попросіть її практикуватися в тихому режимі. Якщо вона — профі, то зможе це зробити";

"Шкода вас та ваш сон. Якщо вже так, то просіть її грати щось заспокійливе, аби ви спали";

"Якщо вам пропонують переїхати в будинку в іншу квартиру, то краще так зробити";

"Можете включити важку музику їй у відповідь";

"Краще запишіться до лікаря. Може пропише заспокійливе чи міцне снодійне, щоби ви спали, поки сусідка грає".

