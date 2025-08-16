Літня жінка викликала поліцію на молоду пару: причиною сусідської війни стало барбекю

Одна американка розповіла, що їй з чоловіком доводиться мати справу з літньою та "буркотливою сусідкою", яка постійно скаржиться в поліцію на все. Останньою краплею стала ситуація, коли жінці здалося, що молодята проводять барбекю.

Героїня історії каже, що наразі на восьмому місяці вагітності, і стейки "well done" наразі їй не дозволяється, йдеться в дописі авторки посту на Reddit.

Повідомлення американки стало вірусним — зібрало понад 1,5 тис. реакцій і кілька сотень коментарів. Жінка розповідає, що сусідка поводить себе неймовірно нахабно, ніби "вона тут головна на вулиці".

"Ми не живемо в районі з ОСББ чи якимись правилами. Вона кричить на будь-кого, хто паркується перед її будинком (а це, до речі, звичайне муніципальне паркування на вулиці). Цього тижня вона навіть залишила записку нашому іншому сусідові з протилежного боку вулиці, щоб той не паркувався біля її дому", — розповідає героїня історії.

Вона пригадує, що кілька років тому літня сусідка скаржилася, що разом чоловіком "смажимо стейки у себе на задньому дворі". Та навіть викликала поліцію за "влаштування вечірки", хоча насправді там була вся її сім'я з чотирьох осіб, яка прийшла на барбекю.

Барбекю Фото: Shutterstock

"Поліцейські приїхали, подивилися і сказали: "Ми не бачимо тут ні проблеми, ні вечірки". Жоден інший сусід ніколи не скаржився на наші грилі, але вона бурчить щоразу, коли ми готуємо — хоча це буває нечасто, десь раз на два місяці", — переповідає американка.

Однак днями історія набула нового повороту — жінка отримала електронного листа зі скаргою на гриль знову, хоча вже кілька місяців вона та члени родини "навіть не виходили у двір і нічого не смажили".

"Я на восьмому місяці вагітності, і стейк "well done" — це для мене злочин. Я майже впевнена, що цього разу грилем користувався інший сусід, але винуватими вона все одно зробила нас", — розповідає американка.

Героїня історія говорить, що поведінка літньої сусідки її відверто дратує, і вона думає "влаштувати дрібну помсту й робити гриль щотижня, просто на зло".

"Я навіть сказала чоловікові, що куплю йому коптильню, якщо він захоче приєднатися до мого "параду дрібної помсти". І от що робити — не знаю: грилювати щотижня, аби дратувати її, або може вжити якихось заходів?" — цікавиться американка думки юзерів.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту авторки, багато користувачів висловили підтримку жінці через неадекватну сусідку. Найбільше їм сподобалися такі репліки:

"Якщо жаліється проти вас, подавайте теж скаргу проти неї";

"Неадекватні сусіди — це біда. Взагалі варто об'єднанням громадян діяти проти такої пані";

"Навіть не знаю, як вчинити тут. Я би помстився їй так, аби вона більше не думала навіть про щось";

"Нема їй що робити, як бути великим босом на вулиці? Там психіатрів ніхто не викликатиме?";

"Просто абсурд якийсь. Тут і порадити нічого, крім як набратися терпіння і діяти в рамках закону".

