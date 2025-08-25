Сусідка викликала поліцію на чоловіка без явної причини: той придумав план помсти

Мешканець США відпочивав у власному басейні на подвір'ї будинку, як до нього приїхали поліцейські. Згодом він дізнався, що правоохоронців викликала літня сусідка, яка явно не в захваті від дій чоловіка на його власній території.

Автор посту каже, що не розуміє причин такого вчинку жінки, адже проводив час на своїй законній території, йдеться в тексті на одному з форумів у Reddit.

Пост чоловіка став популярним серед юзерів і набрав понад 700 коментарів. Відносини з сусідською парою в американця склалися по-різному: якщо з хазяїном будинку він ладнає та називає його "крутим хлопцем", то ось саму жінку він назвав "кошмаром".

"Вона колись була головою комітету батьків і вчителів, але всі проголосували за її відставку, бо її ніхто не любив. І тепер вона вирішила зробити мене своїм особистим проєктом", — переповідає чоловік.

Одного дня, за словами чоловіка, сусідка буквально викликала поліцію через те, що той сидів у власному басейні й джакузі вночі.

Чоловік відпочивав у джакузі, коли до нього приїхала поліція Фото: Freepik

"Уявіть, як пояснювати поліцейському, що ви "порушуєте закон" тим, що… відпочиваєте на власній території. Раз вона вже робить із мене злодія у своїй історії, то я вирішив хоч трохи розважитися. Але фокус у тому, що я не хочу отримати штрафи від асоціації домовласників чи дати їй справжній привід. Мені потрібна така дрібна помста, яка буде її бісити, але водночас залишить мене "чистим", — говорить чоловік.

Тому він попросив у користувачів поради щодо дрібної помсти, яка була б достатньо смішною чи заплутаною, щоб "вона не могла поскаржитися, не виглядаючи при цьому сміховинно".

"Я маю на увазі — декорації, звички чи будь-що в рамках правил, що все одно доводитиме її до сказу", — сказав американець.

Що кажуть в мережі

У коментарях до допису чоловіка, юзери пропонували різноманітні ідеї, як провчити сусідку за її поведінку. Найбільше коментатори підтримали такі пропозиції:

"Купи міні-батут і час від часу вистрибуй перед їхніми вікнами";

"Візьми рулетку й почни щось вимірювати біля її будинку, записуючи цифри. Хай вона гадає, що ти плануєш";

"Сусідку явно дратує, що ти користуєшся басейном і джакузі вночі. Тож просто продовжуй робити це вночі";

"А я б влаштував би вечірку з гостями та гучною музикою. Це був би чудовий приклад помсти".

