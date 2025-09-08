"Почалося пекло": чоловік порозумівся з новими сусідами, але згодом пошкодував про це (фото)

Мешканець США з теплотою привітав нових сусідів, які переїхали жити поруч. Буквально за кілька тижнів його життя стало нестерпним, адже вони почали дивно та надокучливо діяти на шкоду чоловіку.

Related video

Американець говорить, що просто не очікував того, як почнуть себе вести його сусіди, і вже не знає, як йому діяти, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним на платформі — набрало понад 2,1 тис. реакцій. Чоловік розповідає, що рік тому в сусідній будинок поселилася нова сім'я з В'єтнаму — молода жінка з дитиною та її мати, яка мешкає у гаражі.

Спершу вони виглядали цілком звичайними сусідами. Буквально за кілька тижнів американець почав розуміти, що живе "в якійсь дивній суміші трилера й чорної комедії", і ось тоді "почалося пекло".

"Все почалося з підглядання. Одного дня інша моя сусідка застукала сусідку, коли та визирала крізь дірки, просвердлені в нашому паркані. Вона навіть випадково вдарила її гілкою просто в око, після чого жінка миттєво втекла до себе й удавала, що нібито "працювала в саду", — переповідає чоловік, а після перевірки виявив, що в паркані уже були десятки просвердлених дірок, з яких було видно навіть вітальню та гараж автора посту.

Сусідка почала підглядати за чоловіком Фото: Getty Images

Потім виявилося, що це робить мати доньки, бо, мовляв "їй нудно" і "вона завжди була цікавою ще у В’єтнамі". За її словами, це не зі зла, а просто "звичка".

"Чесно кажучи, важко уявити, як звичайна цікавість змушує людину свердлити отвори на рівні обличчя, прямо в чужі вікна", — каже чоловік.

Згодом у чоловіка почали шаленіти його такси. Спочатку чоловік не міг зрозуміти, що коїться, але одного разу почув дивний високий свист чи писк — схоже на свисток для собак.

"Щоб переконатися, я спеціально просидів одну ніч у дворі, повністю мовчки. І справді почув цей звук сам. Моя сусідка з іншого боку паркану підтвердила, що чула те саме", — говорить американець.

Коли історія з парканом і собаками довели чоловіка до люті, він пішов розмовляти з сусідами. Але жінка з дитиною почала твердити, що нічого такого не було та звинуватила його в залякуванні. Згодом вона написала матері героя історії, що він "поводився агресивно та кричав", а також пригрозила поліцією.

"Я вже полагодив паркан, як зміг, але виглядає він жахливо, і найбільше мене злить сам факт, що я змушений із цим возитися. Чи хтось стикався з подібним? Коли сусіди не просто надокучають, а свідомо дражнять собак і шпигують крізь щілини? Бо це вже не банальна цікавість — це реально лякає і виглядає як навмисна гра у психологічні атаки", — резюмує чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного допису чоловіка, більшість користувачів погодилася з планомірному намаганні довести сусіда до відчаю, аби той переїхав. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки та поради:

"Я раджу поставити камери та записувати усе, що там коїться. А потім разом з сусідами треба йти в асоціацію власників будинків або подавати до суду, або звертатися до копів";

"Точно хоче вижити вас звідси. Тому камери та поліція — ваші союзники";

"Я точно переконаний, що це все робиться, тому вони так звикли раніше. Пора привести до порядку";

"Річ у тому, що вам ще й погрожують поліцією. Тому раджу записувати на камери, як тут слушно сказали, та збирайте сусідів, яким теж поведінка цих людей не довподоби".

Раніше Фокус повідомляв, що сусід та його собака перетворили життя чоловіка на пекло. Два тижні життя чоловіка в новому будинку перетворили на справжній жах через сусідського собаку, а сам герой історії каже, що у відчаї та не знає, як йому вчинити.

Згодом стало відомо, як сусідка розпочала "війну" проти чоловіка. У мережі по-різному радять вчинити герою історії — або відповісти на дії сусідки, або викликати поліцію.