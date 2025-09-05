Сусідка розпочала "війну" проти чоловіка: згодом вона зовсім "перейшла межу" (фото)
Мешканець Британії опинився в глухому куті, коли його сусідка "перейшла межу" та розпочала війну з чоловіком. У мережі по-різному радять вчинити герою історії — або відповісти на дії сусідки, або викликати поліцію.
Сам автор посту говорить, він пересунув сміттєві баки сусідки, аби мати доступ до власного під’їзду, що спровокувало конфлікт, йдеться в тексті допису в Reddit.
Британець говорить, що попри адекватність рішення, його сусідка сприйняла це вкрай вороже й перейшла до крайнощів. Однак далі конфлікт вийшов за рамки звичайної сварки та набув неочікуваного повороту.
"Протягом останніх кількох місяців одна із сусідок залишала свої сміттєві баки прямо на під’їзді. Я просто відсував їх на кілька футів убік, щоб можна було користуватися під’їздом. Я робив це кілька разів і не бачив у цьому нічого особливого, аж до того ранку дня, коли це сталося", — пише чоловік.
Він розповідає, що вийшов з дому та побачив кілька сміттєвих пакетів, розкладених на капоті та лобовому склі машини. Також один зі сміттєвих баків цього сусіда притулився до бампера.
"Звісно, я розлютився, тож викинув пакети їй на ґанок і сильно постукав у двері. Вона вийшла й заявила, що була абсолютно права, а я неправий, бо пересував її баки. Весь час вона поводилася зухвало й була впевнена, що чинить правильно", — розповідає британець.
Конфлікт між сусідами розгорівся до того, що сварка переросла в взаємні звинувачення. Після цього, чоловік подзвонив власнику будинку, а жінка — пригрозила чоловіку та його нареченій поліцією.
"Чесно, як вчинити наразі — не знаю. Але вона перейшла межу, і що робити далі — теж не знаю", — зізнався британець та просить поради в мережі.
Що кажуть користувачі
Користувачі радять триматися якнайдалі від цього сусіда, а також кажуть, що варто якомога раніше залучити поліцію. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:
- "Раджу купити відео реєстратор. Якщо знову накидає сміття, то викликайте поліцію";
- "Якщо вона вже переходить до погроз, то найнадійніше — все документувати й одразу залучати поліцію. Вам не потрібно миритися з таким, якщо й далі хочете користуватися власним під’їздом";
- "Тримайтеся подалі від усіх божевільних. Сумніваюся, що поліція щось зробить, але поговоріть з вашим дільничним — може порадить, як діяти. Удачі";
- "Вона звучить як цілковита психопатка. Надалі просто злегка відсувайте її баки (щоб не пошкодити машину), аби припаркуватися. Ваша сусідка — мерзенна".
