Сусідка розпочала "війну" проти чоловіка: згодом вона зовсім "перейшла межу" (фото)

Мешканець Британії опинився в глухому куті, коли його сусідка "перейшла межу" та розпочала війну з чоловіком. У мережі по-різному радять вчинити герою історії — або відповісти на дії сусідки, або викликати поліцію.

Сам автор посту говорить, він пересунув сміттєві баки сусідки, аби мати доступ до власного під’їзду, що спровокувало конфлікт, йдеться в тексті допису в Reddit.

Британець говорить, що попри адекватність рішення, його сусідка сприйняла це вкрай вороже й перейшла до крайнощів. Однак далі конфлікт вийшов за рамки звичайної сварки та набув неочікуваного повороту.

"Протягом останніх кількох місяців одна із сусідок залишала свої сміттєві баки прямо на під’їзді. Я просто відсував їх на кілька футів убік, щоб можна було користуватися під’їздом. Я робив це кілька разів і не бачив у цьому нічого особливого, аж до того ранку дня, коли це сталося", — пише чоловік.

Він розповідає, що вийшов з дому та побачив кілька сміттєвих пакетів, розкладених на капоті та лобовому склі машини. Також один зі сміттєвих баків цього сусіда притулився до бампера.

Між сусідами розгорілася війна через сміттєві баки Фото: Freepik

"Звісно, я розлютився, тож викинув пакети їй на ґанок і сильно постукав у двері. Вона вийшла й заявила, що була абсолютно права, а я неправий, бо пересував її баки. Весь час вона поводилася зухвало й була впевнена, що чинить правильно", — розповідає британець.

Конфлікт між сусідами розгорівся до того, що сварка переросла в взаємні звинувачення. Після цього, чоловік подзвонив власнику будинку, а жінка — пригрозила чоловіку та його нареченій поліцією.

"Чесно, як вчинити наразі — не знаю. Але вона перейшла межу, і що робити далі — теж не знаю", — зізнався британець та просить поради в мережі.

Що кажуть користувачі

Користувачі радять триматися якнайдалі від цього сусіда, а також кажуть, що варто якомога раніше залучити поліцію. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Раджу купити відео реєстратор. Якщо знову накидає сміття, то викликайте поліцію";

"Якщо вона вже переходить до погроз, то найнадійніше — все документувати й одразу залучати поліцію. Вам не потрібно миритися з таким, якщо й далі хочете користуватися власним під’їздом";

"Тримайтеся подалі від усіх божевільних. Сумніваюся, що поліція щось зробить, але поговоріть з вашим дільничним — може порадить, як діяти. Удачі";

"Вона звучить як цілковита психопатка. Надалі просто злегка відсувайте її баки (щоб не пошкодити машину), аби припаркуватися. Ваша сусідка — мерзенна".

