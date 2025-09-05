Соседка начала "войну" против мужа: впоследствии она совсем "перешла черту" (фото)

Житель Британии оказался в тупике, когда его соседка "перешла черту" и начала войну с мужчиной. В сети по-разному советуют поступить герою истории — либо ответить на действия соседки, либо вызвать полицию.

Сам автор поста говорит, он передвинул мусорные баки соседки, чтобы иметь доступ к собственному подъезду, что спровоцировало конфликт, говорится в тексте сообщения в Reddit.

Британец говорит, что несмотря на адекватность решения, его соседка восприняла это крайне враждебно и перешла к крайностям. Однако дальше конфликт вышел за рамки обычной ссоры и приобрел неожиданный поворот.

"В течение последних нескольких месяцев одна из соседок оставляла свои мусорные баки прямо на подъезде. Я просто отодвигал их на несколько футов в сторону, чтобы можно было пользоваться подъездом. Я делал это несколько раз и не видел в этом ничего особенного, вплоть до того утра дня, когда это произошло", — пишет мужчина.

Он рассказывает, что вышел из дома и увидел несколько мусорных пакетов, разложенных на капоте и лобовом стекле машины. Также один из мусорных баков этого соседа прислонился к бамперу.

Между соседями разгорелась война из-за мусорных баков Фото: Freepik

"Конечно, я разозлился, поэтому выбросил пакеты ей на крыльцо и сильно постучал в дверь. Она вышла и заявила, что была абсолютно права, а я неправ, потому что передвигал ее баки. Все время она вела себя вызывающе и была уверена, что поступает правильно", — рассказывает британец.

Конфликт между соседями разгорелся до того, что ссора переросла во взаимные обвинения. После этого, мужчина позвонил владельцу дома, а женщина — пригрозила мужчине и его невесте полицией.

"Честно, как поступить сейчас — не знаю. Но она перешла черту, и что делать дальше — тоже не знаю", — признался британец и просит совета в сети.

Пользователи советуют держаться подальше от этого соседа, а также говорят, что стоит как можно раньше привлечь полицию. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Советую купить видео регистратор. Если снова набрасывает мусор, то вызывайте полицию";

"Если она уже переходит к угрозам, то надежнее всего — все документировать и сразу привлекать полицию. Вам не нужно мириться с таким, если и дальше хотите пользоваться собственным подъездом";

"Держитесь подальше от всех сумасшедших. Сомневаюсь, что полиция что-то сделает, но поговорите с вашим участковым — может посоветует, как действовать. Удачи."

"Она звучит как полная психопатка. В дальнейшем просто слегка отодвигайте ее баки (чтобы не повредить машину), чтобы припарковаться. Ваша соседка — мерзкая".

