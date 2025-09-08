"Начался ад": мужчина поладил с новыми соседями, но впоследствии пожалел об этом (фото)

Житель США с теплотой приветствовал новых соседей, которые переехали жить рядом. Буквально за несколько недель его жизнь стала невыносимой, ведь они начали странно и надоедливо действовать в ущерб мужчине.

Related video

Американец говорит, что просто не ожидал того, как начнут себя вести его соседи, и уже не знает, как ему действовать, говорится в заметке мужчины в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным на платформе — набрало более 2,1 тыс. реакций. Мужчина рассказывает, что год назад в соседний дом поселилась новая семья из Вьетнама — молодая женщина с ребенком и ее мать, которая живет в гараже.

Сперва они выглядели вполне обычными соседями. Буквально через несколько недель американец начал понимать, что живет "в какой-то странной смеси триллера и черной комедии", и вот тогда "начался ад".

"Все началось с подглядывания. Однажды другая моя соседка застукала соседку, когда та выглядывала сквозь дырки, просверленные в нашем заборе. Она даже случайно ударила ее веткой прямо в глаз, после чего женщина мгновенно убежала к себе и делала вид, что якобы "работала в саду", — рассказывает мужчина, а после проверки обнаружил, что в заборе уже были десятки просверленных дыр, из которых было видно даже гостиную и гараж автора поста.

Соседка начала подглядывать за мужем Фото: Getty Images

Потом оказалось, что это делает мать дочери, потому что, мол "ей скучно" и "она всегда была интересной еще во Вьетнаме". По ее словам, это не со зла, а просто "привычка".

"Честно говоря, трудно представить, как обычное любопытство заставляет человека сверлить отверстия на уровне лица, прямо в чужие окна", — говорит мужчина.

Впоследствии у мужчины начали беситься его таксы. Сначала мужчина не мог понять, что происходит, но однажды услышал странный высокий свист или писк — похоже на свисток для собак.

"Чтобы убедиться, я специально просидел одну ночь во дворе, полностью молча. И действительно услышал этот звук сам. Моя соседка с другой стороны забора подтвердила, что слышала то же самое", — говорит американец.

Когда история с забором и собаками довели мужчину до ярости, он пошел разговаривать с соседями. Но женщина с ребенком начала утверждать, что ничего такого не было и обвинила его в запугивании. Впоследствии она написала матери героя истории, что он "вел себя агрессивно и кричал", а также пригрозила полицией.

"Я уже починил забор, как смог, но выглядит он ужасно, и больше всего меня злит сам факт, что я вынужден с этим возиться. Кто-то сталкивался с подобным? Когда соседи не просто надоедают, а сознательно дразнят собак и шпионят сквозь щели? Потому что это уже не банальное любопытство — это реально пугает и выглядит как намеренная игра в психологические атаки", — резюмирует мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному сообщению мужчины, большинство пользователей согласилась с планомерной попытке довести соседа до отчаяния, чтобы тот переехал. Больше всего пользователям понравились такие реплики и советы:

"Я советую поставить камеры и записывать все, что там происходит. А потом вместе с соседями надо идти в ассоциацию собственников домов или подавать в суд, или обращаться к копам";

"Точно хочет выжить вас отсюда. Поэтому камеры и полиция — ваши союзники";

"Я точно убежден, что это все делается, поэтому они так привыкли раньше. Пора привести в порядок";

"Дело в том, что вам еще и угрожают полицией. Поэтому советую записывать на камеры, как здесь справедливо сказали, и собирайте соседей, которым тоже поведение этих людей не нравится".

Ранее Фокус сообщал, что сосед и его собака превратили жизнь мужчины в ад. Две недели жизни мужчины в новом доме превратили в настоящий ужас из-за соседской собаки, а сам герой истории говорит, что в отчаянии и не знает, как ему поступить.

Впоследствии стало известно, как соседка начала "войну" против мужчины. В сети по-разному советуют поступить герою истории — либо ответить на действия соседки, либо вызвать полицию.