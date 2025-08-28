"Страшно выйти на улицу": сосед и его собака превратили жизнь мужчины в ад

Житель Великобритании рассказал, что две недели жизни в новом доме превратили в настоящий ужас из-за соседской собаки, которая постоянно перелезает на его территорию. Мужчина говорит, что в отчаянии и не знает, как ему поступить.

Самой большой проблемой является тот факт, что герой истории не могу уговорить соседа пойти ему на уступки, сообщает Mirror.

Автор поста в Reddit говорит, что не хочет портить отношения с новым соседом, но его собака создает немало хлопот. В то же время жена владельца животного настаивает, что ее любимец "безвреден".

"Мой сосед держит своего питбуля целый день на цепи на улице. Он постоянно рычит и лает на меня и гадит в моем дворе. Я здесь живу две недели — и уже просто не выдерживаю. Мне уже просто страшно выйти на улицу", — говорит британец,

Он рассказывает, что соседи держат огромного питбуля на улице с утра до вечера. Но проблема заключается в том, что у всех в районе маленькие дворы, а цепь такая длинная, что питбуль может легко заходить на его территорию.

"Я не хочу бояться выходить в собственный двор. Я не хочу видеть собачьи отходы, когда у меня даже нет собаки! Мой двор не должен быть минным полем из собачьих экскрементов", — возмущается мужчина.

Британец говорит, что пытался поговорить с этой парой, но они настаивают на своем — их собака "создаст проблем". Только герой истории признается, что ему не легче: он думал поставить забор, но пока ему не хватает средств, которые вложил в покупку дома.

"Похоже, придется портить отношения и делать себе врага, чтобы хоть что-то изменилось", — добавил автор поста и попросил совета в сети.

Что говорят пользователи Интернета

В комментариях люди поделились разными советами: кто-то советовал обратиться в службу контроля за животными, кто-то предлагал иметь под рукой сигнальный гудок или даже перцовый спрей. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Просто вызови службу контроля за животными. Это выглядит как неуход за животным: собака без укрытия и воды, да еще и заходит на твою территорию. А со временем тебе все равно придется поставить забор";

"Я бы сначала носил с собой гудок во дворе. Если не подействует — следующий шаг это медвежий спрей";

"Мой коллега потерял несколько пальцев из-за атаки питбуля. И обязательно поставь камеры".

"Скажи соседям прямо, что цепь, которая достает в твой двор, — это неприемлемо. Если она ничего не сделает, придется действовать серьезнее. Подумай над забором. Вызывай службы, если собака заходит на твою территорию. А экскременты просто бросай обратно — на их двор или даже на дом".

