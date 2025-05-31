"Изящное решение": мужчина проучил соседа из-за частых ночных скулений пса перед его домом

Один британец рассказал, что соседская собака, которую оставляли во дворе, каждую ночь постоянно завывала под окнами и мешала ему спать. Несмотря на безуспешные попытки переубедить соседа, герой истории решил элегантно отомстить за такое поведение соседу.

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Об этом сообщает Mirror.

На одном из форумов в Reddit, мужчина рассказал, что его сосед постоянно оставлял свою собаку лаять на улице всю ночь. Он объяснил, как лай не дает ему спать ночью, и, несмотря на постоянные просьбы соседа что-то с этим сделать, тот только смеялся и отмахивался рукой.

"Оба раза он отмахивался от этого с улыбкой и говорил: "Он просто выполняет свою работу". Я такой подумал: окей, круто. Ну тогда я сделаю свою", — рассказывает герой истории.

Он говорит, что начал записывать лай его пса на телефон, а затем — воспроизводил его на полную громкость через динамик в 6 утра. Для этого он брал колонку и поворачивал ее к стене, чтобы разбудить соседа.

"Я повторял это два утра. Без криков. Без угроз. Просто его собственная собака давала ему понять, через что я прошел. И знаете что? На третий день он не вывел своего пса на улицу после 22-х, и больше тот не скулил каждую ночь. Поэтому для мести может хватить и обычного нажатия на кнопку "Play", — констатирует мужчина.

Реакция соцсетей на конфликт

В сети пользователи положительно отреагировали на опыт борьбы с соседом. Один пользователь отметил, что имел похожую проблему и тоже решил ее с помощью колонки и громкой музыки.

"Изящное решение. Как-то собака моего соседа не переставала лаять в их дворе, тогда я взял фонарик и направил луч на сторону дома. Глупая собака гналась за лучом света и прыгала по всему дому. Они выходили и кричали: "Кинг, прекрати прыгать!", а я начинал все сначала, когда они возвращались... пока они наконец его не завели внутрь", — рассказывает свою историю второй юзер.

Третий рассказывает, что у них был сосед, который в 2 часа ночи "врубал диско-музыку, и очень громко". На все мольбы перестать, над ними только смеялись, и тогда он со своей сестрой "припарковали очень большой первый усилитель возле его задней двери". И когда он врубал свое "музло", они включали свою на полную мощность, и так было несколько раз.

"Гудело так две минуты, что потом я услышал, как сосед выключал свое "диско" и кричал через окно — "выключите свое г**но!". Мы выключили, а через 5 минут — он снова врубил свою музыку, а мы — свою. Так было несколько раз за ночь, пока он не понял, что лучше выключить "диско", — рассказывает историю комментатор.

Ранее сообщалось, что соседи отомстили за "неправильную" парковку мужчины. Тот припарковал собственную машину рядом с домом соседа, а вернувшись к машине через пару часов, ему оставили "послание" на стекле водительской двери.

Впоследствии стало известно, что делает соседка, когда никто не видит. Женщине запретили заводить домашних животных в течение следующих пяти лет после того, как камера домофона зафиксировала, что она бьет и кричит на свою собаку.