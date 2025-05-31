"Витончене рішення": чоловік провчив сусіда через часті нічні скавуління пса перед його домом

Один британець розповів, що сусідський собака, якого залишали на дворi, щоночі постійно завив під вікнами та заважав йому спати. Попри безуспішні спроби переконати сусіда, герой історії вирішив елегантно помститися за таку поведінку сусіду.

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Про це повідомляє Mirror.

На одному з форумів у Reddit, чоловік розповів, що його сусід постійно залишав свого собаку гавкати на вулиці всю ніч. Він пояснив, як гавкіт не дає йому спати вночі, і, попри постійні прохання сусіда щось із цим зробити, той лише сміявся та відмахувався рукою.

"Обидва рази він відмахувався від цього з посмішкою та казав: "Він просто виконує свою роботу". Я такий подумав: окей, круто. Ну тоді я зроблю свою", — розповідає герой історії.

Він каже, що почав записувати гавкіт його пса на телефон, а потім — відтворював його на повну гучність через динамік о 6-й ранку. Для цього він брав колонку та повертав її до стіни, щоб розбудити сусіда.

"Я повторював це два ранки. Без криків. Без погроз. Просто його власний собака давав йому второпати, через що я пройшов. І знаєте що? На третій день він не вивів свого пса на вулицю після 22-ї, і більше той не скавулів щоночі. Тому для помсти може вистачити і звичайного натискання на кнопку "Play", — констатує чоловік.

Реакція соцмереж на конфлікт

В мережі дописувачі позитивно відреагували на досвід боротьби з сусідом. Один користувач відзначив, що мав схожу проблему і теж вирішив її за допомогою колонки та гучної музики.

"Витончене рішення. Якось собака мого сусіда не переставав гавкати на їхньому подвір’ї, тоді я взяв ліхтарик і спрямував промінь на бік будинку. Дурний собака гнався за променем світла і стрибав по всьому будинку. Вони виходили і кричали: "Кінг, припини стрибати!", а я починав все спочатку, коли вони поверталися… поки вони нарешті його не завели усередину", — розповідає свою історію другий юзер.

Третій розповідає, що в них був сусід, який о 2-ій ночі "врубав диско-музику, і дуже гучно". На всі благання перестати над ними лише сміялися, і тоді він зі своєю сестрою "припаркували дуже великий перший підсилювач біля його задніх дверей". І коли сусід врубав своє "музло", вони вмикали свою на повну потужність, і так було кілька разів.

"Гуділо так дві хвилини, що потім я почув, як сусід вимикав свою і кричала через вікно — "вимкніть своє л*йно!". Ми вимкнули, а через 5 хвилин — він знову врубив свою музику, а ми — свою. Так було кілька разів за ніч, допоки він второпав, що краще вимкнути "диско", — розповідає історію коментатор.

Раніше повідомлялося, що сусіди помстилися за "неправильне" паркування чоловіка. Той припаркував власну машину поруч із будинком сусіда, а повернувшись до машини за пару годин, йому залишили "послання" на склі водійських дверей.

Згодом стало відомо, що робить сусідка, коли ніхто не бачить. Жінці заборонили заводити домашніх тварин протягом наступних п'яти років після того, як камера домофона зафіксувала, що вона б’є та кричить на свого собаку.