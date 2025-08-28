"Страшно вийти на вулицю": сусід та його собака перетворили життя чоловіка на пекло

Мешканець Великої Британії розповів, що два тижні життя в новому будинку перетворили на справжній жах через сусідського собаку, який постійно перелазить на його територію. Чоловік каже, що у відчаї та не знає, як йому вчинити.

Related video

Найбільшою проблемою є той факт, що герой історії не можу вмовити сусіда піти йому на поступки, повідомляє Mirror.

Автор посту в Reddit каже, що не хоче псувати стосунки з новим сусідом, але його собака створює чимало клопотів. Водночас жінка власника тварини наполягає, що її улюбленець "нешкідливий".

"Мій сусід тримає свого пітбуля цілий день на ланцюгу надворі. Він постійно гарчить і гавкає на мене та гадить у моєму дворі. Я тут живу два тижні — і вже просто не витримую. Мені вже просто страшно вийти на вулицю", — говорить британець,

Він розповідає, що сусіди тримають мають величезного пітбуля надворі зранку до вечора. Та проблема полягає в тому, що у всіх у районі маленькі подвір’я, а ланцюг такий довгий, що пітбуль може легко заходити на його територію.

"Я не хочу боятися виходити у власний двір. Я не хочу бачити собачі відходи, коли в мене навіть немає собаки! Мій двір не повинен бути мінним полем із собачих екскрементів", — обурюється чоловік.

Британець каже, що намагався поговорити з цією парою, та вони наполягають на своєму — їхній собака "створить проблем". Тільки герой історії зізнається,що йому не легше: він думав поставити паркан, але наразі йому бракує коштів, які вклав у купівлю будинку.

"Схоже, доведеться псувати стосунки та робити собі ворога, щоби хоч щось змінилося", — додав автор посту та попросив поради в мережі.

Що кажуть користувачі Інтернету

В коментарях люди поділилися різними порадами: хтось радив звернутися до служби контролю за тваринами, хтось пропонував мати під рукою сигнальний гудок або навіть перцевий спрей. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Просто виклич службу контролю за тваринами. Це виглядає як занедбання тварини: собака без укриття та води, та ще й заходить на твою територію. А з часом тобі все одно доведеться поставити паркан";

"Я б спочатку носив із собою гудок на подвір’ї. Якщо не подіє — наступний крок це ведмежий спрей";

"Мій колега втратив кілька пальців через атаку пітбуля. І обов’язково постав камери".

"Скажи сусідам прямо, що ланцюг, який дістає у твій двір, — це неприйнятно. Якщо вона нічого не зробить, доведеться діяти серйозніше. Подумай над парканом. Викликай служби, якщо собака заходить на твою територію. А екскременти просто кидай назад — на її двір чи навіть на дім".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка поскаржилась на "війну" із сусідами через їхніх котів. Чоловік пригрозив викликати поліцію через "дратівливий" гавкіт собаки. Він заявив, що його улюбленці, на відміну від сусідського пса, не створюють шуму, гуляючи біля паркану.

Згодом стало відомо, що чоловік провчив сусіда через нічні скавуління пса. Попри безуспішні спроби переконати сусіда, герой історії вирішив елегантно помститися за таку поведінку сусіду.