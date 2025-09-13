"Все законно": соседка постоянно все снимает на видео, доведя женщину с ребенком до отчаяния
Жительница США недавно родила ребенка и вернулась домой из роддома, однако ее жизнь стала тяжелее не из-за проблем с ребенком. Женщина признается, что постоянно находится в стрессе из-за неадекватного поведения соседки, которая снимает ее и ребенка на камеру.
Сообщение героини истории стало вирусным — набрало более 1,2 тыс. реакций и сотни комментариев. Молодая мама рассказывает, что на прошлой неделе привез новорожденного ребенка домой, но ее соседка постоянно снимает женщину на телефон буквально везде — во дворе и дома.
"У меня нет никакой приватности! Я подошла к ней и попросила прекратить, а она ответила: "Заставь меня". Тогда я вызвала полицию. Они сказали, что это все законно, ведь это ничем не отличается от того, если бы она снимала на пляже или в публичном месте", — рассказывает женщина.
Американка подчеркивает, что наглая соседка буквально становится на что-то, чтобы "заглядывать через наш двухметровый забор во дворе, и снимает на телефон". Она возмущается тем, как такие действия могут быть законными, ведь переживает за безопасность ребенка.
"Мне сказали все документировать и звонить в инспекцию по соблюдению норм. Между тем я даже не могу выйти из собственного дома. Любой совет был бы очень ценным", — резюмировала женщина, которая признается о повышенной тревожности из-за действий неадекватной соседки.
Реакция соцсетей
В комментариях к сообщению женщины, многие пользователи посочувствовали молодой маме и дали несколько действенных советов:
- "Немедленно подайте в суд на запрет приближаться";
- "Наймите адвоката, чтобы он направил ей письмо о прекращении и воздержании (cease & desist letter), а при необходимости — обратился в суд. Начните именно с письма";
- "Обратитесь к вашим городским властям. Объясните, что теперь боитесь за жизнь свою и своего ребенка. Подайте это максимально четко и это сдвинет дело с места";
- "Установите камеры вокруг всего дома, чтобы документировать ее действия. Особенно важно, чтобы камеры фиксировали то, что она делает, когда вас нет дома";
- "Как бывший детектив советую вам документировать все случаи и инциденты с этой дамой на камеру и с записью в журналы, также дату и время каждого инцидента, фото того, как она заглядывает/снимает через ваш забор, а также любые высказывания соседки. Это даст суду доказательства о системности, а потом — или суд, или искать копа, который возьмется за дело".
