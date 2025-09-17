Українка не доставила паркан, посварившись за 1 метр землі з сусідом (фото)

Алла Козуб поділилась своєю проблемою у соціальних мережах. Жінка стверджує, що сусід не дав дозволу на встановлення паркану на межі їхніх земельних ділянок.

Українка намагалась домовитися без конфліктів та судового позову, однак її аргументи виявились непереконливими. Вона навіть зверталась за допомогою до тамтешньої селищної ради, однак там не знайшлося фахівців, здатних розв’язати це проблему. Чим закінчилась суперечка, — читайте в матеріалі Фокусу.

Паркан на межі

"У нас виник спір з сусідом. Ми ставимо забор, а сусід наш насадив ось такі дерева по межі. Бачте, вони переходять на нашу територію. Оці всі хащі — не наші. Це по нашій межі. Що ми хочемо? Зробити забор. Запропонували нашому зняти цю сітку, поставимо забор на дві сторони, і треба викорчувати ці хащі. Дивіться, його гілки на нашій території, але він не хоче", — розповідає авторка у кадрі.

За її словами, такі конфлікти можна вирішувати в суді, але вона намагається знайти інший спосіб.

"Ми — сусіди, скільки років прожили, але ми не можемо знайти компромісу. Він на відріз відмовився. Але за нормативами на ділянці садяться дерева (з дистанцією — Ред.) від чотирьох до шести метрів. Тут цього немає. Він не прав. Я не можу зрозуміти, чому він не хоче навести порядок на своїй земельній ділянці. Скажіть мені, будь ласка, що робити в таких випадках?" — запитала Алла у своїх підписників.

Відгуки глядачів

Користувачі мережі почали активно коментувати її історію й роздавати поради. Дехто підтримав жінку, інші запропонували кілька шляхів, як вийти з цієї ситуації.

"Відступіть один метр, смішно за межу сваритися", — написала одна з учасниць обговорення;

"Зробіть паркан свій біля сітки. І хай має свою сітку. Зі своєї сторони маєте право обрізати гілки", — додав інший;

Наступний додає: "Вирішується просто – викликати геодезиста. Геодезист виб'є кілки й все — монтуйте паркан";

"Мені б таких сусідів, щоб огорожу поставили гарну. Я б ще й скинувся", — посміявся ще один юзер.

Це відео менш ніж за добу зібрало майже 200 тисяч переглядів, безліч вподобайок, репостів та інших реакцій від глядачів.

