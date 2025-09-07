Пенсіонер все життя копає печери завглибшки 6 м під своїм будинком: в чому причина (фото)

76-річний британець Френсіс Проктор з міста Саутпорт протягом трьох десятиліть власноруч викопав мережу підземних печер глибиною 6 метрів під садом свого будинку. Проєкт, який почався як хобі пенсіонера, перетворився на популярну туристичну атракцію, що приваблює відвідувачів з усієї Великої Британії.

Понад 50 років тому колишній фотограф Френсіс Проктор разом із покійною дружиною Барбарою придбав будинок. Спочатку він хотів створити лише одну підземну кімнату, до якої можна було б потрапити безпосередньо з саду, але потім масштабував свій проєкт, пише Daily Mail.

Ідея виникла у Френсіса після відвідування печери Блю Джон у Дербіширі. Хоча сам пенсіонер визнає, що задум був досить дивний, саме це надихнуло його на грандіозніший проєкт.

Реалізація проєкту

Реалізація проєкту здавалася майже неможливою через специфічне розташування будинку — він знаходиться на піщаних дюнах поблизу пляжу Ейнсдейл. Це створювало серйозні технічні перешкоди для підземного будівництва.

Ідея виникла у Френсіса після відвідування печери Блю Джон у Дербіширі Фото: Daily Mail

Покійна дружина господаря — Барбара, яка була математиком та статистиком, допомагала у будівництві. Вона проаналізувала креслення та визначила, що проєкт цілком реальний.

Тридцять років праці

Розрахунки Барбари виявилися точними, і подружжя поступово поглиблювало підземелля, доки не досягло глибини 6 метрів. Уся мережа викопана виключно вручну з використанням лопат та інших простих інструментів.

Результат перевершив усі очікування. Крім самих печер, у саду з'явилися міст, водоспад та низка незвичайних елементів, зібраних з різних куточків світу.

Цей проєкт несподівано привернув увагу громадськості. Серед відвідувачів — багато професійних садівників, які приїжджають, щоб на власні очі побачити унікальне творіння.

