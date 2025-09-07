Пенсионер всю жизнь копает пещеры глубиной 6 м под своим домом: в чем причина (фото)

76-летний британец Фрэнсис Проктор из города Саутпорт в течение трех десятилетий собственноручно выкопал сеть подземных пещер глубиной 6 метров под садом своего дома. Проект, который начался как хобби пенсионера, превратился в популярную туристическую аттракцию, привлекающую посетителей со всей Великобритании.

Более 50 лет назад бывший фотограф Фрэнсис Проктор вместе с покойной женой Барбарой приобрел дом. Сначала он хотел создать только одну подземную комнату, в которую можно было бы попасть непосредственно из сада, но потом масштабировал свой проект, пишет Daily Mail.

Идея возникла у Фрэнсиса после посещения пещеры Блю Джон в Дербишире. Хотя сам пенсионер признает, что замысел был довольно странный, именно это вдохновило его на более грандиозный проект.

Реализация проекта

Идея казалась почти нереальной из-за специфического расположения дома — он находится на песчаных дюнах вблизи пляжа Эйнсдейл. Это создавало серьезные технические препятствия для подземного строительства.

Идея возникла у Фрэнсиса после посещения пещеры Блю Джон в Дербишире Фото: Daily Mail

Покойная жена хозяина — Барбара, которая была математиком и статистиком, помогала в строительстве. Она проанализировала чертежи и определила, что проект вполне реален.

Тридцать лет работы

Расчеты Барбары оказались точными, и супруги постепенно углубляли подземелье, пока не достигли глубины 6 метров. Вся сеть выкопана исключительно вручную с использованием лопат и других простых инструментов.

Результат превзошел все ожидания. Кроме самих пещер, в саду появились мост, водопад и ряд необычных элементов, собранных из разных уголков мира.

Реализация проекта казалась почти невозможной из-за специфического расположения дома Фото: Daily Mail

Этот проект неожиданно привлек внимание общественности. Среди посетителей — много профессиональных садоводов, которые приезжают, чтобы собственными глазами увидеть уникальное творение.

