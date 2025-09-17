Украинка не доставила забор, поссорившись за 1 метр земли с соседом (фото)

Алла Козуб поделилась своей проблемой в социальных сетях. Женщина утверждает, что сосед не дал разрешения на установку забора на границе их земельных участков.

Украинка пыталась договориться без конфликтов и судебного иска, однако ее аргументы оказались неубедительными. Она даже обращалась за помощью в местный сельский совет, однако там не нашлось специалистов, способных решить эту проблему. Чем закончился спор, — читайте в материале Фокуса.

Забор на границе

"У нас возник спор с соседом. Мы ставим забор, а сосед наш насадил вот такие деревья по границе. Видите, они переходят на нашу территорию. Эти все заросли — не наши. Это по нашей границе. Что мы хотим? Сделать забор. Предложили нашему снять эту сетку, поставим забор на две стороны, и надо выкорчевать эти заросли. Смотрите, его ветви на нашей территории, но он не хочет", — рассказывает автор в кадре.

По ее словам, такие конфликты можно решать в суде, но она пытается найти другой способ.

"Мы — соседи, сколько лет прожили, но мы не можем найти компромисс. Он на отрез отказался. Но по нормативам на участке садятся деревья (с дистанцией — Ред.) от четырех до шести метров. Здесь этого нет. Он не прав. Я не могу понять, почему он не хочет навести порядок на своем земельном участке. Скажите мне, пожалуйста, что делать в таких случаях?" — спросила Алла у своих подписчиков.

Соседи не могут договориться, как ставить забор на границе Фото: TikTok Соседи не могут договориться, как ставить забор на границе Фото: TikTok

Отзывы зрителей

Пользователи сети начали активно комментировать ее историю и раздавать советы. Кое-кто поддержал женщину, другие предложили несколько вариантов, как выйти из этой ситуации.

"Отступите один метр, смешно за черту ссориться", — написала одна из участниц обсуждения;

"Сделайте забор свой возле сетки. И пусть имеет свою сетку. Со своей стороны имеете право обрезать ветки", — добавил другой;

Следующий добавляет: "Решается просто — вызвать геодезиста. Геодезист выбьет колья и все — монтируйте забор";

Комментарии участников обсуждения Фото: TikTok Комментарии участников обсуждения Фото: TikTok

"Мне бы таких соседей, чтобы забор поставили красивый. Я бы еще и скинулся", — посмеялся еще один юзер.

Это видео менее чем за сутки собрало почти 200 тысяч просмотров, множество лайков, репостов и других реакций от зрителей.

