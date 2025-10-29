Королевская семья готовится к Хэллоуину: как Чарльз, Гарри и Кейт празднуют дома (фото)

Члены британской королевской семьи по-разному отмечают Хэллоуин. От частных тыквенных развлечений принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии до детских традиций семьи принца Уильяма и принцессы Кейт — в этом году монархи демонстрируют семейный подход к празднику.

Как сообщает издание "Hello", королевская семья Великобритании не имеет официального запрета на празднование Хэллоуина, хотя исторически этот праздник не считался частью придворных традиций. Еще во времена королевы Виктории членам семьи рекомендовали "всегда поддерживать полный класс и изысканность", что предполагало избежание маскарадных костюмов. Однако в последние годы правила стали менее строгими.

Принц Уильям и принцесса Кейт, по данным издания, проводят Хэллоуин в кругу близких. Их семья сейчас живет в коттедже в Аделаиде, но планирует переезд в Лесной домик.

Лесной дом, куда переезжают Уильям и Кейт Фото: Скриншот

Известно, что мать принцессы Кейт, Кэрол Миддлтон, является поклонницей праздника.

Кэрол сказала, что она большая фанатка Хэллоуина Фото: Скриншот

Она рассказала в соцсетях своей бывшей компании "Party Pieces": "Хэллоуин — это осенний праздник для меня. Я до сих пор помню веселье и страхи из своего детства: возможность одеваться, украшать тыквы и ходить за сладостями. В этом году я даже вырастила собственные тыквы, чтобы украсить их вместе с семьей".

Любовь Кэрол к праздничному декору, вероятно, передалась ее внукам — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

Тем временем герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, празднуют Хэллоуин в США. Они посетили тыквенный огород со своими детьми, шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет.

Гарри и Меган на тыквенной грядке Фото: Скриншот

Меган ранее рассказывала, что первый совместный Хэллоуин с Гарри состоялся в 2016 году, еще до их помолвки.

"Мы вчетвером просто выскользнули в костюмах на Хэллоуин, чтобы весело провести один вечер в городе, прежде чем мир узнает, что мы пара", — сказала герцогиня в интервью Эллен Дедженерес.

Гарри и Меган нарядились на Хэллоуин в 2016 году Фото: Скриншот

Король Чарльз III и королева Камилла в этом году также присоединятся к осенним мероприятиям. В их резиденции Сандрингем-Хаус (Норфолк, Великобритания) с 29 по 31 октября будет проходить событие, посвященное тыквам, где дети смогут создавать собственные композиции. Известно, что Рождество в королевских резиденциях готовят заранее, поэтому уже в ноябре планируется установка праздничных украшений.

Напомним, что Хэллоуин в Великобритании все больше приобретает популярность среди всех слоев населения, в том числе и среди представителей монархии, которые постепенно адаптируют традиции к современным обычаям.

